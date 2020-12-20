MHP’den nadir hastalıklar için ilaç ve tıbbi cihaz üretimi çağırısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, nadir hastalıklar ile ilaç ve tıbbi cihaz üretilerek mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, 2021 Yılı Bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda, Nadir Hastalıklar ile ilgili olarak ilaç üretiminin ülkemizi büyük bir bütçe yükünden kurtaracağını vurgulayarak, “Nadir hastalıkların izlenmesiyle ilgili yeni kurulan daire başkanlığımız, aktif rol almalıdır. Ülkemizdeki kanser hastalıklarının ve nadir hastalıkların ilaç ihtiyacını karşılayabilecek, biyoteknolojik ilaç ve biyobenzer ilaç üretimini yapabilecek bir altyapıya kavuşması için somut çalışmalar yapmalıdır. Zira Nüfusumuzun yüzde 8’ini etkileyen bu alandaki ilaç giderleri, Ülke ekonomisine de yaklaşık olarak yıllık 2 milyar TL dışa bağımlı bütçe yükü getirmektedir. Ayrıca bu dönemde nadir hastalığı bulunan ve hastaneye gitmesi sakıncalı olan hastalarımız için evde infüzyon sağlanmalıdır. Aşıların uygulanması ile başlayacak olan yeni süreçte; aşılanan herkesin HES sisteminde takibinin sağlanması, e-aşı veya Sağlık pasaportu diye tanımlanabilen bir kod oluşturulması önceliklerimiz arasında olmalıdır. Oluşabilecek uluslararası entegrasyona hazırlanması da öngörülmelidir. İlaç-tıbbi cihaz sektörü, Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma planında ülkemiz için öncelikli sektör seçilmiştir. Yurt içinde ilaç, aşı, serum ve tıbbi cihaz üretimini önceleyen, bunun için AR-GE iklimi oluşturan, üretim süreçlerinin kamu alım politikaları ve üretim teşvikleriyle desteklendiği bütüncül bir ilaç ve tıbbi cihaz stratejisinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu Salgın döneminde bir kez daha anlaşılmıştır. Yerli aşı, serum ve ilaç üretiminin hayati önem arz ettiğini görüyor bu konulardaki millileştirme çalışmalarını destekliyoruz. Bu vesileyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günlük hayatta ve ekonomik hayatımızda yoğun etkisini gösteren Covid-19 salgınıyla mücadele eden, başta Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu olmak üzere, fedakar çalışmaları ve gayretleri dolayısıyla kahraman sağlık çalışanlarımıza, onlarını fedakar ailelerine de şahsım, partim ve Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Salgın mücadelesinde insanüstü gayret gösterip, millete hizmet yolunda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve salgın sebebiyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da baş sağlığı diliyorum” dedi.

“Daha da dikkat etmeliyiz”

Milletvekili Muhittin Taşdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Biz bu salgını aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğiz’ sözünü dile getirerek korona virüse karşı daha da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Salgının tedavisinin yanı sıra koruyucu önlemlere de dikkat edilmesini vurgulayan Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Vakaların başlangıcında Dünya Sağlık Örgütünün bölgesel salgın tehdidi olarak tanımladığı, sonrasında bütün ülkeleri etkisi altına alan pandemik bir krizle yaklaşık bir senedir mücadele ediliyor. Salgının getirdiği birçok olumsuzluklardan ve sıkıntılardan, her ülke gibi biz de nasibimizi almaktayız. Ülkemizde de artmakta olan vaka sayılarının yayılımı ve ölümler, toplumun tümünü kaygılandırmaktadır. Maalesef bu durum tedbirlere uymamamız ve dikkatsiz davranmamızın doğal bir sonucudur. Salgınların hastane ortamında tedavi edilmesinin şekli veya tedavi yöntemlerinin ve aşının ne kadar önemli olduğunun konuşulduğu bir dönemdeyiz. Salgının tedavisinden de aşısından da daha önemli olan; Salgını, sahada önleyici tedbirlerle, kontrol altına alarak yenebilmektir. Hastanelerin fiziki koşulları, yatak, yoğun bakım yatak sayısı yetersizliği veya sağlık çalışanlarının sayısının salgınla mücadelede direkt ilgisinden ve eleştirilerden ziyade, önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasının ve bu tedbirlerin yeni olağan durumumuz olduğunun ısrarla vurgulanmasının daha anlamlı olacağı bilinmelidir” diye konuştu.

