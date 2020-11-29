MHP’den Şehir Hastanesine ziyaret

Kurum ve STK ziyaretlerine devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş öncülüğündeki MHP il teşkilatı Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimliğini ziyaret ettiler.

Erzurum’un sorunlarını konuşmak ve çözüm önerileri için vatandaşların isteklerini kurum ve STK’lara bildirmeye devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve ekibi ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak il yöneticileri ile birlikte Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi’yi makamında ziyaret eden MHP İl Başkanı Naim Karataş bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarıyla birlikte olduklarının mesajını verdi.

MHP İl Yöneticileri ve Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı Faruk Bulut ile birlikte Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi’yi ziyaret eden Naim Karataş sağlık çalışanlarının zor süreçten geçtiğini ve kendilerine minnettar olduklarını ifade ederek, “Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza büyük görev düştü. Ve bu görevi layığıyla yerine getirmeleri herkesin takdirini topladı. Bizlerde onların uyarılarını dikkate alarak ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci bitirecek olan birlikteliğimizi her an onlara hissettirmek mecburiyetindeyiz. Sağlıklı günlerin biran önce gelmesini diliyoruz” diye konuştu.



