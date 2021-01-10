MHP'den "Su kaynaklarına sahip çıkalım" klibi

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden Sultansazlığı Milli Parkı'nda, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla susuzluktan yarılmış toprak yüzeyde video klip çekti.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan ve göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden Sultansazlığı'nda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Tok, videoda, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, son 100 yıl içerisinde dünya nüfusunun 3 kat, suya olan ihtiyacın ise 7 kat artış gösterdiğini vurguladı.

Tok, bu dengesizliğin dünyanın su fakiri olmasına da yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Sultansazlığı çölleşmiş gölümüzden sesleniyorum. Etrafıma baktığımda bu alanların her tarafı su kaynağıydı ancak Sultansazlığı kaynakları kuru bir çorak toprak haline gelmiş durumda. Gelecek nesillerimizi daha rahat bir Türkiye'de, Kayseri'de yaşatabilmemiz için su kaynaklarımıza sahip çıkalım. Gelişen ekonomide artan su ihtiyaçları, bugün daha da önemli hale gelmiştir. O yüzden suyumuza sahip çıkalım ki nesillerimiz tehlike altında olmasın."

