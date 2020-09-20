MHP’li Başkan Baloğlu: "Cumhur İttifakı bizim için ayrı bir gururdur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, tek aday olarak girdiği olağan kongrede yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’na bağımlılıklarını aynı hassasiyetle sürdüreceklerini belirterek, "11 belediyenin tamamının Cumhur İttifakı’nda olması bizim içinde ayrı bir gururdur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığı Kongresi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri de göz önünde bulundurularak Yahşihan İlçesindeki açık alan düğün salonunda yapıldı. Kongreye, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Teşkilatı’nın üyeleri, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, MHP’li Belediye Başkanlarından Osman Türkyılmaz, İsmail Bildik, Veysel Aydemir ve Mehmet Koyuncu, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Milletvekili Halil Öztürk, kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin mesajını okudu.

Türkiye’nin çetin bir dönemden geçtiğini altını çizen Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye çetin bir dönemden geçmektedir. Sorumluluğumuz her zamankinden daha fazladır. Tarihin ve coğrafyanın milliyetçi ülkü harekete yüklediği sorumluluklar hem büyük hem de ağırdır. Bir yanda virüs tehdidi, diğer yanda vandal emeller ülkemizi meşgul etmektedir. Temennin bilhassa Covid-19 hastalığına karşı tedbirlere muhakkak suretle uymanız, akıl çelici ve art niyetli propagandaları elinizin tersiyle itmenizdir. Ege ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize zarar vermek için nöbetleşe nifak devresine çıkan ülkeler ve karanlık emeller oldukça fazladır. Türkiye’yi içte ve dışta hedef alan taciz ve tahrikler mutlaka tetikte ve uyanık olmamız gerektirmektedir."