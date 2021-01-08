YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. MHP’li başkanın acı günü

MHP’li başkanın acı günü

08.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MHP’li başkanın acı günü

Sarıgöl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı’nın 84 yaşındaki annesi Ümmü Buldanlı’nın vefat etti.Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi’nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çevre ilçelerin MHP ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı’nın annesi Ümmü Buldanlı Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığında sevenlerin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sarıgöl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı’nın 84 yaşındaki annesi Ümmü Buldanlı’nın vefat etti.
Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi’nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çevre ilçelerin MHP ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı’nın annesi Ümmü Buldanlı Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığında sevenlerin gözyaşları arasında toprağa verildi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, acılı aileye başsağlığı diledi.

MHP’li başkanın acı günü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:35

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Bahar Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Berra Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

MHP’li başkanın acı günü

MHP’li başkanın acı günü

Büyükşehir Kırkağaç’a modern tesis kazandıracak

Büyükşehir Kırkağaç’a modern tesis kazandıracak

Manisa TSO’dan finansman protokolü

Manisa TSO’dan finansman protokolü

Muhtardan MASKİ’ye teşekkür

Muhtardan MASKİ’ye teşekkür

Saruhanlı’da pazarcı esnafından 2 ay sergi yeri ücreti alınmayacak

Saruhanlı’da pazarcı esnafından 2 ay sergi yeri ücreti alınmayacak

Alaşehir’de dereler temizleniyor

Alaşehir’de dereler temizleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.