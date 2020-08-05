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MHP’li Bulut, çiftçilerin sulama sorununa dikkat çekti

TOKAT HABERLERİ  | 05.08.2020 19:13 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Zor şartlar altında, ülke ekonomisi için üretim yapan çiftçimiz başkaca dertleri yanında, bir de sulama sorunuyla mücadele etmekte ve mağduriyeti katlanmaktadır" dedi.Tokat’ta sulama birliklerinin sorunlarını her fırsatta dile getiren MHP’li Bulut, borçların bir defaya mahsus olarak silinmesi çağrısını yineledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Zor şartlar altında, ülke ekonomisi için üretim yapan çiftçimiz başkaca dertleri yanında, bir de sulama sorunuyla mücadele etmekte ve mağduriyeti katlanmaktadır" dedi.
Tokat’ta sulama birliklerinin sorunlarını her fırsatta dile getiren MHP’li Bulut, borçların bir defaya mahsus olarak silinmesi çağrısını yineledi. Sulama Birliklerinin derinleşen enerji sorununa dikkat çeken Yücel Bulut, “Sulama Birliklerinin geçmişten gelen borçlarının bir defaya mahsus olarak silinmesi, böylece birlikler üzerindeki mali baskının kaldırılması ve sulama birliklerinin köylümüze, üzerinde mali baskı olmaksızın hizmet verebilmesi için kanun teklifinin TBMM’ye sunmuştuk. Maalesef sulama birliklerine ilişkin sorun ve sıkıntıların derinleşerek devam ettiğini görmekteyiz. Hali hazırda, köylü için en hayati işlevi yerine getiren sulama birlikleri, ne yazık ki, gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı için köylümüz üzerinde bir baskı aracı haline dönüştüğü gibi, köylümüzün suya kavuşması konusunda adil, istikrarlı ve tatmin edici bir uygulama yapmaktan uzak bir görünüm içerisindedir. Hemen her gün sulama birliklerinden kaynaklı yaşanan mağduriyetler çiftçilerimiz tarafından dile getirilmekte ancak sağlıklı bir çözüm de üretilmemektedir. Zor şartlar altında, ülke ekonomisi için üretim yapan çiftçimiz başkaca dertleri yanında, bir de sulama sorunuyla mücadele etmekte ve mağduriyeti katlanmaktadır” dedi.

Sulama birliklerinin mali yapılarının düzenlemesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirten Bulut, “Son tahlilde, sayın Cumhurbaşkanımızın haklı müdahalesi ile yapıları değiştirilen sulama birlikleri, geçmişten gelen borçların silinmemiş olması nedeniyle, ağır borç yükleri altında ezilmekte ve kendilerinden beklenen performansı gösterememekte, nihai olarak yük köylümüzün sırtında kalmaktadır. Hem suya istediği gibi kavuşamayan köylümüz bunun mağduriyetini yaşamakta, hem de zor bela kavuştuğu su için fahiş bir gider kalemini omuzlamaktan dolayı ağır bir mali yükün altında ezilmektedir” ifadelerini kullandı.

Sulama birliklerin borçlarının silinmesi ihtiyacı olduğunu aktaran Bulut, “Bu nedenle acil olarak Sulama Birliklerinin mali yapısının düzenlenmesi, geçmişten gelen borçlarının bir defaya mahsus olarak silinmesi, birliklerin sıkı denetime tabi tutularak köylü için işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Bu haliyle köylüye hizmet etmekten çok, köylü için bir baskı aracı haline dönüşen Sulama Birlikleri tarımsal üretime katkı sağlamaktan uzaklaşmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Tarım Bakanımızın çiftçimizin içinde bulunduğu hal ve şartları göz önünde tutarak en kısa zamanda, sulama birliklerini borç batağından ve köylümüzü sulama birlikleri borçları nedeniyle haciz yükü altından kurtaracak bir yasal düzenleme için gerekli adımları atacağından şüphe duymuyorum” diye konuştu.

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