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MHP’li Bulut, esnafla buluştu

03.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın Zile ilçesinde esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.Milletvekili Yücel Bulut beraberinde MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ile birlikte Tokat’ın Zile ilçesinde bir dizi temasta bulundu.Zile’nin sorunlarına ilişkin olarak meslek örgütlerinin, esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen MHP’li Bulut, STK başkanları ile toplantı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın Zile ilçesinde esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Milletvekili Yücel Bulut beraberinde MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ile birlikte Tokat’ın Zile ilçesinde bir dizi temasta bulundu.Zile’nin sorunlarına ilişkin olarak meslek örgütlerinin, esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen MHP’li Bulut, STK başkanları ile toplantı yaptı. Meclisin yoğun gündemi arasında her fırsatta Tokat’ta giderek esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten MHP’li Bulut, “Başkanlarımızın sunumlarını dinledik, sorunları not aldık ve çözüm noktasında üzerimize düşen görev aldık. Bizleri kabul eden Zileli hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

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