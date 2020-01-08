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  4. MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

TOKAT HABERLERİ  | 08.01.2020 20:56 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Bu ekonomik kuşatmayı yarmak için herkese bir fedakarlık düşüyor.

MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Bu ekonomik kuşatmayı yarmak için herkese bir fedakarlık düşüyor. Ancak biz şunu diyoruz; bu fedakarlığın birinci ve öncelikli olarak keyfi ve tıkırı yerinde olanlar yapacak" dedi.

Tokat Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Recai Çetin ve yönetimini ziyaret eden MHP’li Bulut, kamyoncu esnafının sorunlarını dinledi. MHP’li Bulut, ülkenin ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini; esnaf, çiftçi ve köylünün ekonomik kıskacın altında olduğunu kaydetti. Ülkede ekonomik bir kuşatma yaşandığını ve bu kuşatmayı yarmak için durumu iyi olanların fedakarlık göstermesini beklediklerini ifade eden Bulut, "Şuanda Orta Doğu’daki gelişmeler ve bölgenin küresel güçler tarafından dizayn edilme çabası son tahlilde bizi de doğrudan etkilemeye başladı. Aynı zamanda bir ekonomik kuşatma ile de karşı karşıyayız. Milletçe daha önce yarmış olduğumuz bir çok kuşatma gibi bu defada ekonomik görünümlü bu kuşatmayı yarmaya çalışıyoruz. Bu ekonomik kuşatmayı yarmak için herkese bir fedakarlık düşüyor. Ancak biz şunu diyoruz; bu fedakarlığın birinci ve öncelikli olarak keyfi ve tıkırı yerinde olanlar yapacak. Dolayısı ile hep beraber fedakarlık yapacağız ama tahammül sınırının sonuna gelmiş Anadolu insanından fedakarlık beklemek yerine daha üst kesim ve devletin bu fedakarlığı yapmasını daha faydalı görüyoruz. Piyasa da bu ekonomik kriz yetmez gibi kamyoncu, nakliyeci esnafının içinde bulunduğu zaten kötü olan hal ve şartların yapılan bir takım düzenlemelerle olandan daha kötüye seyrettiğini sizlerden aldığım bilgi ile müşahede ediyorum" dedi.

MHP’li Bulut: “Keyfi yerinde olanlardan fedakarlık bekliyoruz”

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