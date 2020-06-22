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MHP’li Bulut: “Tokat, tabii afet bölgesi ilan edilmeli”

TOKAT HABERLERİ  | 22.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ekili ve dikili tarım arazilerini sağanak ve dolu yağışının vurduğunu ifade ederek, “Buranın biran önce tabii afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Niksar ilçesinde tarım arazilerini ziyaret ederek çiftçinin sorunlarını yerinde inceledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, ekili ve dikili tarım arazilerini sağanak ve dolu yağışının vurduğunu ifade ederek, “Buranın biran önce tabii afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Niksar ilçesinde tarım arazilerini ziyaret ederek çiftçinin sorunlarını yerinde inceledi. Daha sonra Niksar Ziraat Odasını ziyaret eden Bulut, çiftçiler ve muhtarların yaşanan afetle ilgili sorunlarını dinledi. Dolu ve sağanak yağışının vurduğu bölgelerde vatandaşların travma yaşadığını ifade eden Bulut, “Bu zarar normal şartlar altında karşılanmaz. Genel itibarla da tarım sigortasının olmadığını görüyoruz. Buranın biran önce tabii afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bu konuda ön görüşmelerde bulundu. Tarım il müdürlüğü yetkilerin çalışmalarını gördüm ve ilgilerinin olduğunu biliyorum. Ben de olayın takipçisi olacağım. Ankara’ya gittiğimde ilk işim bu konunun üzerinde hassasiyetle durmak olacak” şeklinde konuştu.
Bu tür tabii afetlerin tekrar etmeyeceğinin garantisi olmadığını belirten Bulut, “Şimdi öncelikle bu zararın karşılanması gerekiyor. Bunu hep birlikte takip edeceğiz. İkinci yapmamız gereken konu ise alt yapı sorununu gidermemiz. Bu afet göstermiştir ki alt yapı yetersizliği var. Bölgedeki kanallar tamamen kapanmış. Mevcut kanalların yenilenmesi, yenilerin açılması gerekiyor. Zararları minimuma indirecek altyapı çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Bu konuyu hep birlikte takip etmemiz gerekiyor. Ziraat Odamızın bu konuya öncülük etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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