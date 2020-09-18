MHP’li Bulut ‘Velikan’ cinsi tavşanların üretim yapıldığı çiftliği gezerek bilgi aldı

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, büyüklüğü ile dikkat çeken ‘Velikan’ cinsi tavşanların üretim yapıldığı çiftliği gezerek bilgi aldı.

Tokat Soğucak bağlarında hobi olarak bir çift tavukla kanatlı kümes hayvanı yetiştirmeye başlayan Mehmet Bingöl’ün bir süre sonra adeta hayvanat bahçesine dönen bahçesi dikkat çekiyor. Bine yakın civciv, birçok cinste tavuk ve horoz, kaz, tavus kuşu, hindi, güvercin ve koç besleyen Bingöl’ün yetiştirdiği türler arasında ‘Velikan’ cinsi tavşanlar dikkat çekiyor. Üreticiyi bahçesinde ziyaret eden MHP’li Bulut, kümes hayvanları hakkında bilgi aldı. Kümes hayvanlarıyla yakından ilgilenen Bulut’un dikkatini Osmanlı Sultan cinsi tavuklar, tavus kuşunun yanı sıra 8-10 kilogram ağırlığa ulaşan tavşanlar dikkatini çekti. Yaklaşık bir ay önce 10 adet yavrusu olan tavşanlarla yakından ilgilenen Bulut, kucağına aldığı tavşanlarla poz verdi. Büyüklüğü ile dikkat çeken tavşanları yetiştiren Bingöl’ü tebrik eden MHP’li Bulut, “Sınırlı imkanları ile hayvanlara burada güzel bir barınak oluşturmuş. Türkiye’de hayvan haklarının tartışıldığı şu günlerde Anadolu insanın aslında ne kadar merhamet yüklü olduğunu burayı gezerken gördük. Burada onlarca cins farklı hayvanı adeta bir evlat, çocuk gibi tek tek ilgilenmek suretiyle yetiştirdiğini gördüm. Müteşebbis ruhu ile hayvana olan sevgi ve merhameti ile gözeterek yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Tokatlıları buraya gelip gezmelerini tavsiye ediyorum. Bizde bu girişimci için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

MHP’li Bulut, ilk defa bu kadar büyük tavşan gördüğünü belirterek, “Yaklaşık 10 kilogram gelen bu tavşanlar oldukça dikkat çekici. Tavşan üretimi konusunda da Mehmet beye güveniyoruz. Burası esaslı bir işletme olacak inşallah” dedi. Bingöl ise işletmesine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

