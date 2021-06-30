MHP'li Büyükataman: "Vatan sathında kaos ve kargaşa ikliminin hakim kılınmasına müsaade etmeyeceğiz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Vatan sathında kaos ve kargaşa ikliminin hakim kılınmasına Türk milletinin desteğiyle evelallah müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarında işaret ettiği noktaların üzerinden henüz bir hafta geçmeden yaşanan hadiseler ve yazılan yazıların Türkiye üzerine oynanan oyunların boyutlarının nerelere varabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Bahçeli'nin grup konuşmasında, Birleşik Krallık ile ABD arasında imzalanan "Yeni Atlantik Şartı"nda, G-7 Liderler Zirvesi ve AB-ABD Zirvesi'nde "açık toplum, demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, bağımsız medya, adalet" kavramlarına işaret ettiğine değinen Büyükataman, şunları kaydetti:

"NATO Liderler Zirvesi'nde ise ittifakın siyasi boyutunun giderek güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadele edileceği, nihayetinde demokrasinin destekleneceği vurgulanmıştır. Bu toplantıların akabinde istikametini yerli ve milli kaynaklardan almadığı aşikar olan TÜSİAD, kulağına üflenen yalan yanlış bilgilerle hükümeti, ekonomiyi, hukuk ve demokrasi konularında eleştirmiştir. Bilinçli ve organize bir eylem olduğu gün gibi açık olan HDP İzmir il binasına gerçekleştirilen kanlı saldırı ise süreci başka bir boyuta taşımıştır."

- "Avrupa'nın, NATO'nun sesini yine duyan olmamıştır"

ABD'nin ve Avrupa'nın demokrasi götüreceğini vadettiği topraklarda yok edilenin yalnızca demokrasi olmadığını, insanların teker teker değil gruplar halinde katledildiğini belirten Büyükataman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlar katledilirken, Avrupa'nın, NATO'nun sesini yine duyan olmamıştır. Bu sebeple Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 'Zarfa değil, mazrufa bakmak gerekir.' diyerek ABD-NATO ve Avrupa'nın ülkemizin vazgeçilmez değerleri arasında yer alan kavramlara vurgu ile kirli bir oyunu sahneye koyduğunu açıkça işaret etmiştir. Açıklamanın üzerinden çok geçmemiştir ki ABD'de eski bakan, senatör, vali unvanlı kişilerin de bulunduğu farklı milletlerden bir grup Türk düşmanı, 'Türkiye'ye demokrasi getirmek üzere' harekete geçirilmiş ve 'Türk Demokrasi Projesi' ismi altında örgütlenmiştir. Kambersiz düğün olmayacağı kuralı gereği, içerisinde CHP'li eski bir milletvekilinin de bulunduğu FETÖ'cüler bu kirli tertibin ön saflarında yer almıştır. FETÖ'cülerin yayın organlarındaki aslı astarı olmayan haberler de bu meczupların oluşumunun internet sitesinin başköşesini kirletmektedir."

- MHP, 'büyük oyun'un farkındadır"

Taksim'de onur yürüyüşü adı altında gerçekleştirilen provokasyonda "Kürdistan" sloganları atılmasının, kirli tertibin Boğaziçi'nde kullandığı "askerleri" burada da kullanacağını gösterdiğine işaret eden Büyükataman, "CHP 'Medeniyetin esası, gelişme ve gücün esası ailedir. Bu hayata fenalık muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal güçsüzlüğe sebep olur.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yerine sapkın yollara sapmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Büyük oyunun farkında olan MHP, Türk milletinin tertemiz kanlarıyla vatan kılınmış bu toprakları hiçbir yabancı gücün oyun sahası haline getirmesine izin vermeyecektir. Vatan sathında kaos ve kargaşa ikliminin hakim kılınmasına Türk milletinin desteğiyle evelallah müsaade etmeyeceğiz. Hattı değil sathı müdafaa şuuru ile terk edecek tek bir karış toprağımızın söz konusu olmadığının, kaybedecek tek bir insanımız, vazgeçecek tek bir milli ve ahlaki değerimiz bulunmadığının bilinmesinde fayda vardır."

