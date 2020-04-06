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MHP’li Enginyurt’tan doğalgaz firmasına sert tepki

ORDU HABERLERİ  | 06.04.2020 19:40 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, korona virüsü sebebiyle özel ve kamu firmalarının tedbirler aldığı ve yaşanan ekonomik sıkıntıyı vatandaşa hissettirmemek için çabaladığı bir zamanda Aksa Doğalgaz Ordu-Giresun Dağıtım A.Ş.’nin borcunu ödemeyenlere ihbarname göndermesine sert tepki gösterdi.Milletvekili Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aksa Ordu-Giresun Dağıtım A.Ş.’nin tüm saha çalışanlarını evlere ihbarname göndermekle görevlendirdiğini ileri sürdü.

MHP’li Enginyurt’tan doğalgaz firmasına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, korona virüsü sebebiyle özel ve kamu firmalarının tedbirler aldığı ve yaşanan ekonomik sıkıntıyı vatandaşa hissettirmemek için çabaladığı bir zamanda Aksa Doğalgaz Ordu-Giresun Dağıtım A.Ş.’nin borcunu ödemeyenlere ihbarname göndermesine sert tepki gösterdi.
Milletvekili Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aksa Ordu-Giresun Dağıtım A.Ş.’nin tüm saha çalışanlarını evlere ihbarname göndermekle görevlendirdiğini ileri sürdü. Enginyurt, “Doğalgaz dağıtım şirketi Aksagaz, Ordu ilinde kapalı olan işletmelere, meskenlere bugün itibarıyla evde kalınması yönünde tavsiyeler varken, tüm saha çalışanlarını Ordu’da ihbarname dağıtmada kullanıyor ve erteleme yok, faturanızı ödeyin diye tehdit ediyor. Aksa’ya dur deyin” dedi.
Enginyurt’un bu açıklamasına vatandaşlar da yorum yaparak, Aksa Doğalgaz’a tepkilerini dile getirdiler.

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