YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. MHP'li Osmanağaoğlu, İzmir'de doludan zarar gören mahalleyi ziyaret etti

MHP'li Osmanağaoğlu, İzmir'de doludan zarar gören mahalleyi ziyaret etti

20.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'li Osmanağaoğlu, İzmir'de doludan zarar gören mahalleyi ziyaret etti

İZMİR (AA) - MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, dolu nedeniyle zarar gören Tire'nin Çeriközü Mahallesi'nde arazilerde incelemede bulunarak, çiftçileri dinledi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Osmanağaoğlu, cuma günü dolu yağışının ardından oluşan zararla ilgili İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'den telefonla bilgi aldı.

Osmanağaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan'ın yaşanan afetin ardından hemen köye giderek çiftçilerin yanında olduğunu ve kendisine konuyu aktardığını söyledi.

Mahalle Muhtarı Hulusi Şener'in talimatla kendilerini köye davet ettiğini belirten Osmanağaoğlu, "'Buraya geleceksiniz bizim sıkıntımızı burada dinleyeceksiniz.' dedi. Vatandaşın derdini dinlemek, derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bugün de böyle bir şerefli görevi yerine getirdik çok şükür." diye konuştu.

Çeriközü Mahallesi'nde tarımsal alanlarda ciddi kayıplar olduğunu anlatan Osmanağaoğlu, "Devletimizin bu konuda mümkün mertebe yapılabilecek şeyleri buradaki çiftçiler için ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Biz buradaki bütün çalışmaları Ankara'da gerekli mercilere ileteceğiz. İnşallah devletimizle beraber köylümüzün yanında olacağız." dedi.

Çiftçi Şevket Tetik de afet nedeniyle ürün kaybı yaşadıklarını, bu konuda devlet kurumlarının belli bir miktar da olsa zararlarını karşılamasını beklediklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Osmanağaoğlu, dolu nedeniyle zarar gören incir bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savunduAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savundu
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketiKars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi

İzmir Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Yazal Eczanesi
Aliaga
Esra Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.