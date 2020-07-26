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MHP’li vekilden çok sert Kayserispor tepkisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor’un küme düşmesi sonrasında sert açıklamalarda bulundu.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Küme düşürme operasyonuna sessiz kalmam mümkün değildir" diyerek şu açıklamayı yaptı:"Önceki dönem yönetiminin yolsuzluklarına sessiz kalmayarak bizzat mahkemeye müracaat etmiş ve konuyu an ve an takip eden ve o hesabı mutlaka öyle ya da böyle soracak, şehrini çok seven ve şehrinin maruz kalacağı haksızlıklara susmamaya ant içmiş bir milletvekili olarak dün akşamki Kayserispor’a çekilen ahlaksızca Kayserispor’u düşürme operasyonuna da sessiz kalmam mümkün değildir.

MHP’li vekilden çok sert Kayserispor tepkisi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor’un küme düşmesi sonrasında sert açıklamalarda bulundu.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Küme düşürme operasyonuna sessiz kalmam mümkün değildir" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"Önceki dönem yönetiminin yolsuzluklarına sessiz kalmayarak bizzat mahkemeye müracaat etmiş ve konuyu an ve an takip eden ve o hesabı mutlaka öyle ya da böyle soracak, şehrini çok seven ve şehrinin maruz kalacağı haksızlıklara susmamaya ant içmiş bir milletvekili olarak dün akşamki Kayserispor’a çekilen ahlaksızca Kayserispor’u düşürme operasyonuna da sessiz kalmam mümkün değildir. Türkiye futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir eğer maçı baştan sona izler ve Kayserispor’u düşürmek için özel görevlendirilmiş Cüneyt Çakır ve Var heyetinin yaptıklarını, Kayserispor’dan ve 3 Milyon Kayserili hemşerimizden gasp edilen 3 puanı ve ligde kalma şansını, Kayserispor’un düşmediğini, bilinçli düşürüldüğünü görüp gereğini yapmazsa aynı operasyonun suç ortağı hatta organize suç şebekesi lideri olarak tarihe geçecektir. Ben de bu organize suç örgütünün yaptığı oyunlara seyirci kalmayacak, şehrinin ve binlerce gönül vermiş taraftarın hakkını arayarak, bu suç örgütünü mahkemeye vereceğim. Kayserispor sahipsiz değildir, Kayserispor birilerinin gülüp geçtiği, birilerinin biz hesap sormaya kalkarken; "Aa öyle mi olmuş?" diye sırıtabileceği bir değer değildir. Kayserispor, bu şehrin en büyük değeridir. Bu takım için bu zamana kadar neler yaptığımıza Allah şahittir, kulları da şahittir. Ama dün akşamki namussuzluğun hesabını her yerde gerekirse sesimizi yükselterek soracağız. Bu da böyle bilinsin! Burası Kayseri, burada oyun bozulacak diyor, Kayseri’nin değerlerine uzanan kirli eller ve oyunlar karşısında hiçbir koşulda pes etmeyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

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İkindi
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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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