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MHP’li vekilden VAR tepkisi

SİVAS HABERLERİ  | 10.02.2020 16:46 | Son Güncelleme

Başakşehir müsabakasında VAR’a gidilmediği için Sivasspor’un penaltısının verilmediğini belirterek tepki gösterdi.Özyürek yaptığı açıklamada, Sivasspor’un Anadolu’nun sesi olduğunu belirterek, “Süper ligin lideri Demir Grup Sivasspor’umuz, ligin 21.

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Başakşehir müsabakasında VAR’a gidilmediği için Sivasspor’un penaltısının verilmediğini belirterek tepki gösterdi.
Özyürek yaptığı açıklamada, Sivasspor’un Anadolu’nun sesi olduğunu belirterek, “Süper ligin lideri Demir Grup Sivasspor’umuz, ligin 21. haftasını 42 puanla lider olarak geçerek Anadolu’nun haklı mücadelesinin adeta karşılığı ve sesi olmuştur. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Yönetim kurulunun disiplinli, sistemli ve taviz vermeyen ekonomik yönetimsel yapısından kaynaklı olarak Süper Ligdeki mücadelesini borçsuz sürdüren bir kaç spor kulübünden biri olma başarısını sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

Hakem hataları 10 puan kaybettirdi
Özyürek, sezon başından bu yana Sivasspor’un hakem hataları yüzünden 8-10 puan kaybettiğini belirtip, “Nüfusuyla, sanayisiyle birçok şehir spor kulüplerimizim gıpta ile baktığı Demir Grup Sivasspor’umuz ne yazık ki Süper Ligin zirvesinde yer almasına rağmen sürekli hakem hatalarına maruz kalmaktadır. Yaşanan bu hakem hataları sonucu şehrimizin gözbebeği Sivasspor’umuz sezon başından bu yana en az 8 ila 10 arası puan kaybına uğramıştır. TBMM’de gündem dışı söz aldığım konuşmalarımda bunu ifade etmeme rağmen bu tarz davranış ve tutumların en son Sivas’ta oynanan Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasında da sürdürüldüğünü görmenin tüm taraftarlarımız gibi bende üzüntüsünü yaşıyorum. VAR sistemin Sivasspor Kulübümüze sağlıklı bir şekilde neden çalıştırılmadığını, hakemlerimizin Sivasspor adına VAR sistemine gitmediğine anlam veremiyorum. VAR ne için VAR ben bunu anlamış değilim” dedi.
“Kirli ellerinizi çekin”
Özyürek, TFF ve MHK’ya seslenerek, “Fair-Play ruhu ve ekonomik yapısından asla taviz vermeyen kulübümüze doğruları yaptığı için acaba cezamı veriliyor diye düşünmüyor da değilim. TFF’ye ve MHK’ya buradan sesleniyorum. 42 puanı alın teri ve terinin son damlasına kadar savaşarak alan bu takımımız üzerinizdeki kirli elinizi çekin. Oyunlarınıza Sultanşehrimizi alet etmeyin. Biz bize yeteriz” şeklinde konuştu.

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