YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. MHP'li Yönter: "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir"

MHP'li Yönter: "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

MHP'li Yönter: "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir"

ESKİŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir." dedi.

Yönter, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin kongre takviminin başarıyla devam ettiğini belirterek, yarın Eskişehir İl Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyledi.

Eskişehir'in, İç Anadolu Bölgesi'nin adeta parlayan yıldızı olduğunu kaydeden İzzet Ulvi Yönter, "MHP de Eskişehir'de müessir çalışmalar yapmaktadır. Eskişehir'de hiç kimse MHP'yi yok sayamaz, ihmal edemez. MHP, Eskişehir'de gücüne güç katmaktadır." diye konuştu.

Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duruşuyla, partisinin Türkiye'de müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

MHP'nin fikirleri ve ülkülerinin dünyada dikkati çektiğini anlatan İzzet Ulvi Yönter, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini tayin edecek, istiklalini ve istikbalini hem pekiştirip, hem perçinleyecek ruha sahiptir. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'mizin önündeki bütün engelleri birer birer kaldırmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane güvencesidir. Hiçbir zalim, hain ve dış mihrak, Türkiye üzerinde hesap yapmaya kalkışmamalıdır. Hesap yapanların da hesabını bozarız. Cumhur İttifakı tarih kadar güçlü. Cumhur İttifakı millet iradesi kadar güçlü. Cumhur İttifakı, Türk milletinin ruh kökünden doğdu ve iradesini yansıtıyor."

Toplantıya, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve partililer katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:55
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.