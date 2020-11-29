MHP’nin projesi hem lokantacı esnafını hem de karantinadakileri sevindirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı tarafından karantinada bulunan ailelere destek olmak amacıyla başlatılan ‘Biz biriz’ adlı kampanya kapsamında yemekler dağıtılmaya başlandı. Hem zor durumda bulunan lokantacı esnafına destek olmak hem de evlerinde karantinada bulunan vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için başlatılan kampanyada her gün 100 aileye akşam yemeği ulaştırılıyor.

Başlatılan kampanya kapsamında yemeklerin dağıtılmaya başlandığı açıklanırken, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Manisa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ, kampanya hakkında bilgi verdi.

Projeye destek olanlara teşekkür

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Türkiye ve dünya genelinde yaşanan bir korona virüs salgını nedeniyle bir sıkıntının yaşandığını kaydetti. MHP olarak korona virüsten dolayı evinde karantinada olan, yardıma ihtiyacı olan aileler için bir kampanya başlatma kararı aldıklarını açıklayan Baysal, “Kampanya kapsamında karantinada bulunan 100 ailemizin akşam yemeklerini karşılıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. MHP Manisa İl Başkanlığı olarak biz bu projeyi başlattık. Ama MHP Manisa il teşkilatı olarak baktığımızda gerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay, devamında Ocak Başkanımız Nazmi Akçay, tabi ki diğer belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla bu projemizin arkasındayız. Öncelikle biz teşkilatımız olarak biriz. Devamında Manisa olarak biz biriz. Projeye desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim.” dedi.