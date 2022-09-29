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MHP'nin seçim hazırlıkları sürüyor

29.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adım Adım 2023, 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları"nı 8 Ekim'de başlatacak MHP, ekim ayı içinde Konya ve Manisa'da da "2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarını düzenleyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla teşkilatlarını harekete geçirdiklerini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün idrak edileceği 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla teşkilatlarını harekete geçirdiklerini, bütün siyasi birikim ve imkanlarını zafer hedefiyle seferber ettiklerini belirtti.

2023 seçimlerinin Türkiye için önemine değinerek, Türkiye'nin artık küresel ve bölgesel bir aktör olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin mevcut güçlü konumu ve bağımsız dış politika hamleleri dolayısıyla bütünlüğümüze ve bekamıza dönük iç ve dış tehditler artmış, çeşitlenmiştir. Bu hakikatler karşısında, milli mutabakata dayalı Cumhur İttifakının 2023 seçimlerinde zafere ulaşması bir zaruret olmuştur. O bakımdan MHP, her seçim döneminden daha büyük heyecan ve coşkuyla, daha kavi bir imanla seçim çalışmalarını yürütmektedir."

Partisinin bu kapsamda, 8 Ekim'de "Adım Adım 2023, 'Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları" temalı köy ziyaretlerini başlatacağını hatırlatan Yalçın, saha çalışmalarını köylere kadar genişleterek, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını anlattı.

Cumhur İttifakına şekil veren milli iradeyi diri tutmak ve milyonları kendilerine katılmaya teşvik etmek amacıyla yeni açık hava toplantıları düzenleyeceklerini bildiren Yalçın, "Bu çerçevede, 16 Ekim 2022 tarihinde, Konya ilimiz merkez olmak üzere Karaman, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta il teşkilatlarımızın destekleyeceği, 23 Ekim 2022 tarihinde ise Manisa ilimiz merkez olmak üzere Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla '2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları gerçekleştirilecektir." bilgisini verdi.

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