Khalifa ameliyat masasına yatacak. İşte nedeni...

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

1 / 14 Buz hokeyi, bazı zamanlar hem oyuncular hem de izleyenler için tehlikeli olabiliyor.

2 / 14 Buz hokeyi mağdurlarından sonuncusu Lübnan asıllı ABD vatandaşı eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa oldu.

3 / 14 Hokey maçında kullanılan disk, izleyiciler arasında bulunan Khalifa'nın göğsüne isabet etti.

4 / 14 Daha önce göğüslerine silikon taktıran Khalifa'nın, sert bir darbe yediği için yeniden operasyon geçirmeyi planlıyor.

5 / 14 The Daily Star'a açıklama yapan Khalifa 'Sol göğsüm hafifçe içine çöktü. Seneye yenileteceğim' dedi.

6 / 14 Her şeye rağmen taraftarı olduğu takımın diskini almayı başardığını söyleyen Khalifa 'Buna değdi' dedi.

7 / 14 Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

8 / 14 Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

9 / 14 Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

10 / 14 Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

11 / 14 Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

12 / 14 Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

13 / 14 Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!