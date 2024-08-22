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  4. Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgüler! "Onu kendimle kıyaslayamam çünkü..."

Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgüler! "Onu kendimle kıyaslayamam çünkü..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 13:04
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Futbol efsanelerinden Michel Platini verdiği bir röportajda milli yıldız Kenan Yıldız'dan övgülerle bahsetti. İşte detaylar...

Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgüler! "Onu kendimle kıyaslayamam çünkü..."
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Efsane futbolcu Michel Platini, La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda Kenan Yıldız ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında görüşlerini paylaştı. Platini, Yıldız’ın Juventus’taki 10 numaralı forma tercihini ve Mourinho’nun futbol dünyasındaki etkisini değerlendirdi.

"YARATICI OLMALI"

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Michel Platini, Juventus’ta Kenan Yıldız’a verilen 10 numaralı forma hakkında açıklamada bulundu. Platini, “Eğer Kenan Yıldız’a 10 numaralı forma verilmişse ve bu tercihi kendisinden geldiyse, bu onun kişilik sahibi olduğunu gösterir. Kendisine Juventus'ta ve genel anlamda başarılar diliyorum” dedi. Platini, Kenan Yıldız’ın yaratıcı bir oyuncu olması gerektiğini belirtti.

"ONU KENDİMLE KIYALAYAMAM..."

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Platini, “Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun. Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alsın. Kendimi kıyaslayamam çünkü beni oynarken görmedi” şeklinde konuştu.

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Süper Lig Juventus son dakika Kenan Yıldız
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