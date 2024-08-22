Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgüler! "Onu kendimle kıyaslayamam çünkü..."

Efsane futbolcu Michel Platini, La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda Kenan Yıldız ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında görüşlerini paylaştı. Platini, Yıldız’ın Juventus’taki 10 numaralı forma tercihini ve Mourinho’nun futbol dünyasındaki etkisini değerlendirdi.

"YARATICI OLMALI"

Michel Platini, Juventus’ta Kenan Yıldız’a verilen 10 numaralı forma hakkında açıklamada bulundu. Platini, “Eğer Kenan Yıldız’a 10 numaralı forma verilmişse ve bu tercihi kendisinden geldiyse, bu onun kişilik sahibi olduğunu gösterir. Kendisine Juventus'ta ve genel anlamda başarılar diliyorum” dedi. Platini, Kenan Yıldız’ın yaratıcı bir oyuncu olması gerektiğini belirtti.

"ONU KENDİMLE KIYALAYAMAM..."

Platini, “Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun. Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alsın. Kendimi kıyaslayamam çünkü beni oynarken görmedi” şeklinde konuştu.