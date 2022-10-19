Michelin Rehberi İstanbul 2023 seçkisinde yer alan restoranlar, plaketlerine Gastronometro’da kavuştu

İSTANBUL (AA) - Michelin Rehberi İstanbul 2023 Seçkisi’nde yer alan restoranlara, Michelin Rehberi Restoran Plaketleri Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da düzenlenen tören ile teslim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının gelişimi ve Türk şeflerinin dünyada hak ettiği değeri görmesi için 30 yılı aşkın zamandır çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, dünyanın en prestijli restoran tavsiye rehberi olarak kabul edilen Michelin Rehberi’nin partneri oldu.

Michelin Rehberi İstanbul 2023’ün ilk seçkisinde yer alan 53 restoran, restoranlarının girişinde müşterilerine gururla sergileyecekleri plaketlerini 18 Ekim'de Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da düzenlenen törenle teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, bu iş birliğinin, İstanbul’da hem mutfağın hem de yeme içme sektörünün gelişmesi adına oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Metro Türkiye olarak, dünyanın en iyi ve köklü mutfaklarından biri olan Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesini sağlamak için yerel değerleri evrensel bir bakış açısıyla ele almanın önemini vurgulayan Türüng, şunları kaydetti:

"İstanbul'un yemek tutkunları ve gezginler için güçlü bir gastronomi destinasyonu olarak Michelin Rehberi’ne katılması çok önemli bir adım. Michelin Rehberi’nin bir şehrin hatta bir ülkenin hem kültürel hem de ekonomik olarak canlanması için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Daha ilk seçkide bu prestijli rehberde 53 restoran ile yer almamız, Türk mutfağının gücünü ve potansiyelini tüm dünyaya kanıtlar nitelikte. Metro olarak dünyada Michelin Rehberi’ne sahip pek çok şehirde olduğu gibi İstanbul’da da bu prestijli rehbere partnerlik yapmaktan gurur duyuyoruz.

Bugüne dek yeme içme sektörünü, sürdürülebilirlik dönüşümünde gerek atıksız mutfak çalışmaları, sayısız eğitimler gerekse yerelleşmeden, ürün ve servise, gıdanın güvenle tabakta yer almasına kadar sayısız alanda hem Metro hem de Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da öncü projeler hayata geçirerek destekledik.

Restoranların ve şeflerin kariyerlerinde önemli bir yere sahip olan Michelin Rehberi’nin İstanbul’a gelmesi genç şefleri cesaretlendirerek onlara ilham verecek, şef restoranların artmasını sağlayacak, en önemli iş ortaklarımızdan olan yeme içme sektörüne katma değer sağlayacak ve bununla birlikte Türk mutfağının uluslararası arenada hak ettiği değeri görmesi için yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başlayacağız."

- Gastronomi, turizm gelirlerinde yüzde 27’lik paya sahip

Türüng, Gastronomi biliminin sosyoloji, ekonomi, kimya, ziraat, çevrebilim gibi birçok bilim dalıyla etkileşimde bulunduğunu, turizm alanında da büyük önem taşıdığını aktararak, "Dünyada turizm hareketine katılan kitlenin yüzde 80’i destinasyon seçiminde yeme içme imkan ve çeşitliliğini tercih kriteri olarak görüyor. Türkiye’nin turizm gelirlerine bakıldığında da yüzde 27’lik payla gastronomi amiral gemi niteliğinde. İstanbul’un hem tarihi hem barındırdığı lezzetleriyle gastronomi şehri olarak konumlandığını hepimiz gördük. Bu anlamda İstanbul gibi değerlerin çoğalmasının; Türkiye’deki turistik bölgelerin, zengin bir yerel mutfağın yanı sıra dünya mutfağının çeşitliliğini sunan gastroşehirler olmasının önünde hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

- Gastronomi alanında köprü vazifesi

Verilen bilgiye göre, Metro Türkiye, Türk gastronomisine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro’da dünyaca ünlü şefleri Türk şeflerle buluşturarak köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Gastronometro’yu gastronomi dünyası için bir eğitim, AR-GE ve sektörün buluşma merkezi olarak konumlandıran Metro Türkiye, gastronomi dünyasından uluslararası marka okullar ile iş birliklerinden, Michelin yıldızlı şeflerin ağırlanmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimlere kadar sayısız çalışmaya imza atıyor. Düzenlediği atölye çalışmaları ve seminerler ile sektör profesyonellerini, müşterilerini, tedarikçilerini ve aşçılık okulu öğrencilerini bir araya getiren Metro Türkiye bir yandan da sektörün tüm paydaşlarına destek oluyor.

