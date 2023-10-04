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Mide ağrısıyla gitti, yanlış tedavi sonrası mide felci oldu

04.10.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul Erkenköy’de 2015 yılında mide ağrısı şikayetiyle doktora giden genç, yanlış tedavisi sonrası mide felci oldu.

2020 yılından beri düzgün beslenemeyen genç, yaklaşık 25 kilodan fazla kilo verdi.

Erenköy’de yeni üniversite mezunu olan 23 yaşındaki Serkan Öğütçü, 2015 yılında karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle bir doktora başvurdu. Genç, iddiaya göre tedavi için kendisiyle ilgilenen doktorun koymuş olduğu yanlış teşhis ve tedavi sonrası 2020 yılında mide felci oldu. Başka bir doktorun midesinden parça alınarak belirlediği mide felcine ise çare bulamadı. Öğütçü, en büyük sıkıntısının midesindeki sıvıların boşaltılamaması olduğunu belirtti. Yaşadığı mide felci nedeniyle 25 kilodan fazla zayıflayan ve çeşitli hastanelere giderek çözüm arayan Öğütçü, bir türlü olumlu cevap alamadı. Gezmedik hastane ve doktor kalmadığını söyleyen Serkan Öğütçü ve ailesi, hastalığa çözüm bekliyor.

"MİDEM HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMİYOR"

Yaşadığı mide felci rahatsızlığı sürecini anlatan Serkan Öğütçü, “İlk olarak 2015 yılında şikayetlerim başladı. O zamanlar basit bir bulantı ve karın ağrısı şikayetlerim oluyordu. Bunun üzerine kendi muayenehanesi olan bir doktora başvurdum ve bana yanlış teşhis koydu. Yanlış tedaviler görüp farklı ilaçlar kullandım. Daha sonra mide felci bulgularım başladı. Öncesinde kusup rahatlıyordum ama şimdi hiçbir şey yiyemez hale geldim. Daha kötüye giden bir süreç yaşamaya başladım. Hangi doktora gitsem ’Mide felci, tedavisi yok. Bir şey yapamayız’ diyerek beni gönderdiler. İlgilenen doktorlar da birkaç tedavi uyguladı ama daha kötüye gittiğini gördüklerinde benim hastalığımı takip etmeyi bıraktılar. Şu an midem hiçbir şeyi kabul etmiyor. En büyük sıkıntım midemdeki sıvıların boşalmaması. Gitmediğim hastane ve doktor kalmadı. Hastanede yattım ama hiçbir rahatlama olmadığı gibi daha perişan hale geldim. 25 kilodan fazla kaybım oldu. Çok çaresiz durumdayım, sıvı sıkıntımı açıklayacak doktor arayışı içerisindeyim” dedi.

"TAMAMEN YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ"

Baba Bünyamin Öğütçü ise, “Son 1 yıldır Serkan hiç beslenmediği için tamamen yürüyemez hale geldi. Bunun nedeni ise midenin hiçbir şeyi kabul etmemesi. Mide kabul ettiği zaman daha fazla kötü hale getiriyor. Sadece makarna, haşlanmış patates, haşlanmış ıspanak, bunları yiyebiliyor. Son 2 aydır sadece makarna yiyebiliyor. Yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.

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