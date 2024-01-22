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Midesinde uyuşturucu taşıyan şahıs tutuklandı

İHA İHA
22.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da midesinde 977,60 gram Afyon sakızı taşıyan şahıs tutuklandı.

Midesinde uyuşturucu taşıyan şahıs tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin yapılan çalışmalarda; Türk Ceza Kanunu 188’inci maddesi “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna ilişkin polis uygulama noktasında durdurulan, bir araçta bulunan A. H. isimli İran uyruklu şüpheli alınan iç beden muayenesi kararına istinaden hekim gözetiminde çekilen tomografi neticesinde mide ve bağırsak kısmında 126 adet kapsül halinde daralı ağırlığı ise 977,60 gr Afyon sakızı ve 25 adet Metadon hap ele geçirildi.

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan A.H. ise gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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