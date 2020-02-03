YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ile kurtuldu

Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ile kurtuldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Besni’de ikamet eden 47 yaşındaki Mustafa Uncu Kanser Cerrahisi Uzmanı Op.

Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ile kurtuldu

Adıyaman Besni’de ikamet eden 47 yaşındaki Mustafa Uncu Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan tarafından uygulanan mide tümörü ameliyatı ile sağlığına kavuştu.
Midesinde ağrı ve şişkinlik şikayetleri ile Özel Hatem Hastanesine başvuran Mustafa Uncu ’ya Gastroenteroloji Uzmanı Muzaffer Ertürk tarafından yapılan endoskopik kontrolde henüz başlangıç aşamasında olan mide tümörü yakalandı. Hızla tamamlanan operasyon hazırlıklarının ardından ameliyat edilen hasta ameliyat sonrası 6. Günde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Uncu, "2003 yılında beri midemde dönem dönem ağrı olur, birkaç kez endoskopi yapıldı ancak normaldi. En son endoskopimi Muzaffer bey yaptı, midemde tümör olduğunu söyleyerek ameliyat önerdi. Ameliyatımı oldum ve hızla sağlığıma kavuştum. Özel Hatem Hastanesi’nin tüm personellerine teşekkür ederim, hastalara bu hastaneyi tavsiye ederim" dedi.
Başarılı operasyonlara imza atan Op. Dr. Selçuk Arslan, “Kanser cerrahisi bir ekip çalışması ürünüdür. Hastaya, midesinde hepimizde gün içinde olan şişkinlik ve ekşime şikayetleri ile başvurduğu Gastroenteroloji Uzmanı Muzaffer Ertürk tarafından yapılan endoskopide, mideden köken alan ancak midenin içine doğru büyümeyen gizli bir kitle fark edilmiş. Hekimlerin tecrübe ve dikkati bu hastalıkların erken tanısında anahtar rolü oynar. Erken tanı, erken tedavi demektir. Erken tedavide hastanın ameliyatın ardından hastalıksız bir taburculuk şansı yakalamasını sağlar. Aynısı Mustafa beye de oldu. Bu nedenle mutluyuz. Kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkmalıyız. Zamanında tanısı konularak doğru tedavi şansını yakalayan mide kanseri hastaları sağlıkla yaşamlarına devam ederler" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

EMITT’e Balıkesir rüzgarı esti

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

15 Temmuz şehidinin kabri Bandırma’ya taşındı

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Gaziantep’te Kuyumcu Soygunu

Gaziantep’te Kuyumcu Soygunu

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.