YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Midyat Belediyesi evde kalan çocuklara bayram şekeri gönderdi

Midyat Belediyesi evde kalan çocuklara bayram şekeri gönderdi

MARDİN HABERLERİ  | 24.05.2020 18:10 | Son Güncelleme

Midyat Belediyesi evde kalan çocuklara bayram şekeri gönderdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan çocuklara bayram şekerini evlerine gönderdi.

Başkan Şahin, ilçe ve bağlı 72 mahalledeki daha önce belirlenen adreslere bayram şekeri hazırlattı.

Belediye ekipleri tarafından adreslere ulaştırılan şekerleri alan çocuklar çifte mutluluk yaşadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde evde Ramazan Bayramı'nı ailesiyle kutlayan Tuana Çelik, belediyenin gönderdiği şekerleri aldıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Evde çocuklarıyla bayramlaşan Çiğdem Uyanık ise belediye başkanının bayramda kendilerini unutmadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Evlerimize kadar gelerek bayramımı kutladılar. Biz de buradan Başkanımızın bayramını kutluyoruz. Malum salgın hastalıktan dolayı çıkamıyoruz. Çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Mardin Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:14
Sabah
04:55
Öğle
12:19
İkindi
16:09
Akşam
19:33
Yatsı
21:06

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Yenişehir Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Demir Eczanesi
Nusaybin
Arslan Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Badıllı Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı

Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ilısu Barajı'na Malzeme Taşıyan Araca Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Ilısu Barajı'na Malzeme Taşıyan Araca Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Kırşehir’deki Öğretmenleri Anısına Ağaç Diktiler

Kırşehir’deki Öğretmenleri Anısına Ağaç Diktiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.