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Midyat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

MARDİN HABERLERİ  | 30.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü nedeni ile kutlama programı düzenlendi.Midyat Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Dinda, Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü hazır bulundu.

Mardin’in Midyat ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü nedeni ile kutlama programı düzenlendi.
Midyat Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Dinda, Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü hazır bulundu. Tören, Kaymakam Dündar’ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Üsteğmen Çağatay Kağan Gülenç yaptı.
Konuşmaların ardından buradaki tören sona erdi.

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