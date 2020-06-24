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Midyat’ta tarihi sokaklar canlanacak

MARDİN HABERLERİ  | 24.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi kapsamında 3 mahallede, belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçe turizmine olumlu etkisi olacak restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu.

Midyat’ta tarihi sokaklar canlanacak

Mardin’in Midyat ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi kapsamında 3 mahallede, belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçe turizmine olumlu etkisi olacak restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, Midyat’ta dizi ve filmlerin çekildiğini, esnafın da bundan gayet iyi faydalanacağını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da desteğiyle yok olmaya yüz tutmuş binlerce yıllık tarihi yapıları yaşatmak için kapsamlı restorasyon süreci başlattıklarını kaydeden Başkan Şahin, "Açık hava müzesi konumundaki binlerce yıllık geçmişe ve kültürel mirasa sahip ilçenin tarihini gün yüzüne çıkarmak için 3 mahallede başlatılan restorasyon çalışmasıyla binlerce yıllık taş evler, hanlar onarılacak Kültürümüze de sahip çıkmak gerekiyor. Bunun için kaybolmaya yüz tutmuş tarihi değerlerimizi bu şekilde geleceğe taşıyıp, onları özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle tanıştırmamız gerekir. Tarihi yapıları onarıp, insanlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak istiyoruz. Tarihi dokuyu canlandırmış bulunmaktayız. Kısmen eksikler var. Burada dizi ve filmler çekiliyor. Burası bir film platosu olacak inşallah. Dizi çekimleri artık Midyat’ta yoğunlaşacak. Bu vesileyle esnafımızda bundan tabi gayet iyi bir şekilde faydalanacak. Bize bu konuda destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve bütün yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Midyat’ta tarihi sokaklar canlanacak

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