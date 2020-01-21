Migros Aile Kulüpleri yarıyıl tatilinde çocukları bekliyor

İSTANBUL (AA) - Düzenlediği ücretsiz kurslarla bugüne kadar 195 bin kişiye hobi ve meslek kazandıran Migros Aile Kulüpleri, yarıyıl tatilindeki çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, hizmet kalitesiyle perakende sektörüne öncülük eden şirket, yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katmaya devam ediyor.

81 ildeki mağazalarıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Migros, 17 ildeki 27 mağazasında bulunan Migros Aile Kulüpleri'nde İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle düzenlediği ücretsiz kurslarla binlerce kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunuyor.

Yarıyıl tatilindeki çocuklar içinde birçok farklı atölye imkanı sunan Migros Aile Kulüpleri, minik katılımcılarını da bekliyor.

- 99 farklı alanda ücretsiz eğitim imkanı sağlanıyor

Migros Aile Kulüpleri, yıl boyunca ilçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle pastacılık ve aşçılıktan el nakışı, çinicilik, seramik boyama, resim, ebru sanatı, ahşap boyama, amigurumi, dantel anglez, takı ve deri tasarımına İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca gibi dil kurslarından diksiyon, spikerlik, dansa kadar 99 farklı alanda ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor.