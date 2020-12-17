Migros, başarılı girişimlere kapılarını "Migros Up" ile açıyor

İSTANBUL (AA) - Migros, Türkiye’de girişimcilik ekosistemine değer katmak amacıyla Migros Up programını başlattı.

Şirket açıklamasına göre, Migros ve girişimci firmalar arasında ortak kültür oluşturan, yenilik üreten ve Türkiye girişimcilik ekosistemine değer katmayı amaçlayan bir program olan Migros Up, girişimcilere destek olmak ve iş birlikleri gerçekleştirmek üzere çağrıda bulunuyor. İlk olarak İTÜ Çekirdek'in düzenlediği Big Bang 2020'de duyurulan Migros Up, etkinlikte Hergele Elektrikli Scooter ve Avokadio girişimlerine toplam 100 bin TL tutarında ödül verdi.

Girişimlerle iş birliği geliştirme programı olan Migros Up kapsamında, duyurular yılın belirli dönemlerinde "migrosup.com" web sitesi üzerinden yapılacak.

Duyurusu yapılan çalışma alanına uygun insan kaynakları uygulamalarından tedarik zinciri çözümlerine ve mağazacılık operasyonlarına kadar pek çok farklı alanda ürün veya hizmet sunan, ürün veya hizmeti kullanılabilir durumda olan, erken aşama teknoloji girişimlerinden, yatırım almış ve hızlı büyüme aşamasındaki girişimlere kadar, ölçeklenebilir iş modeline sahip ve fikir aşamasını tamamlamış tüm girişimlerin başvuruları değerlendirilecek. İlk adım olarak şubat ayında düzenlenecek lansman kapsamında girişimcilerin başvuruları alınacak ve seçilen 5 girişimci Silikon Vadisi’ndeki yatırımcılarla buluşurken bu süreç için vadinin uzmanlarından da eğitim ve geri bildirim alacak. Kazanan ise Migros Up ile ilk iş birliği projesine başlayacak. 23 Aralık tarihine kadar yapılabilecek olan başvurular Migros'un uzman ekipleri tarafından, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği, ekibin yetkinliği, iş modelinin tutarlığı, çözüm olarak sunulan ürün/hizmetin başarısı ve Migros ile iş birliği potansiyeli kriterlerine göre değerlendirilecek.