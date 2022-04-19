Migros çocukların bayramını festivale dönüştürüyor

İSTANBUL (AA) - Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Festivali kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar tiyatro ile buluşacak.

Migros'un açıklamasına göre, Devlet Tiyatroları iş birliğiyle bu yıl 26. kez düzenlenecek festival, Türkiye'nin 11 ilinden binlerce çocuğa, tiyatro dünyasını deneyimleme fırsatı sunacak.

Her yıl Türkiye'nin birçok farklı ilinden çocukları tiyatro ile tanıştıran festival bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Antalya'da düzenlenecek.

Festival kapsamında Migros mağazalarından alınan ücretsiz rezervasyon fişleri, Devlet Tiyatroları gişelerinden bilete çevrilerek seçili çocuk oyunları izlenebilecek.

- Migros'tan çocukların en sevdiği ürünler için 23 Nisan kampanyası

Çocukların en sevdiği ürünler için hazırlanan 23 Nisan özel kampanyasıyla Migros mağazalarında 19-24 Nisan'da geçerli olacak indirimler, Migros Sanal Market, Migros Ekstra ve Migros Hemen'de de başladı.

Kampanya kapsamında kırtasiye ürünleri, çocuk kitapları ve oyuncaklarda Money karta özel yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirimler uygulanacak.

Bazı oyuncak gruplarında yüzde 50; aile oyunları, puzzle çeşitleri ve bilim ve oyun setlerinde yüzde 40; Lego, Megabloks, Barbie, Nerf, Polly Pocket ve Playdoh gibi birçok markada ise yüzde 30 indirim fırsatı bulunuyor.

