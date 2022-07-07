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Migros gıda perakende sektörünün ilk Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

07.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort: - "Müşterilerimize daha kaliteli, iyi ürün ve hizmet sunmayı, çalışanlarımıza yatırım yapmayı, tedarikçilerimizle birlikte sürdürülebilir büyümeyi, içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamayı, inovatif çözümlerle sektörümüzde dönüşüm yaratmayı, gezegenimizin ve kaynaklarımızın korunması için sorumluluk almayı ilke edindik"

İSTANBUL (AA) - Migros, tüm ekosistemini dahil ederek belirlediği 2030 ve 2050 hedeflerini içeren ve gıda perakende sektöründe bir ilk olan Entegre Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, saygın araştırmalarda sürdürülebilirlik alanında adını üst sıralara yazdıran Migros’un Migros İyi Gelecek Planı çerçevesinde hazırladığı, ulusal ve uluslararası platformlarda yürütülen tüm çalışmaların yer aldığı raporda, karbon salımının 2030 yılına kadar mutlak yüzde 42 oranında azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, Migros olarak, bugüne kadar hep geleceğin kapısını araladıklarını belirtti.

Tort, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize daha kaliteli, iyi ürün ve hizmet sunmayı, çalışanlarımıza yatırım yapmayı, tedarikçilerimizle birlikte sürdürülebilir büyümeyi, içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamayı, inovatif çözümlerle sektörümüzde dönüşüm yaratmayı, gezegenimizin ve kaynaklarımızın korunması için sorumluluk almayı ilke edindik.

Bu yaklaşımımız sürdürülebilirliği, dev ekosistemimizin doğal yapı taşı haline getirdi. Migros İyi Gelecek Planımız da bu yaklaşımımız doğrultusunda oluştu. Her yıl daha zorlayıcı hedeflere koşuyoruz. Bu yıl sürdürülebilirlik raporumuzu, gıda perakende sektöründe bir ilk olarak entegre rapor formatında hazırladık. Bu rapor geleceğe yazılmış bir mektuptur."

Bu yüzyılda bilime dayalı hedeflerle küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılmasının dünya için önemli olduğunu ve bu doğrultuda Migros’un karbon ayak izini azaltma hedefinde çıtayı yükselttiğine değinen Tort, "2030 yılına kadar, 2020’ye kıyasla Kapsam 1 (gaz kaçağı kaynaklı) ve Kapsam 2 (elektrik tüketimi kaynaklı) karbon salımımızı mutlak olarak yüzde 42 azaltmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Tort, "Karbon net sıfır hedefi yolunda somut adımlarla ilerliyoruz. Bilime dayalı bu hedef için patenti Migros’a ait olan sulu soğutma sistemi ile gaz kullanımının azaltılması ve elektrik tasarrufu sağlayacak uygulamaları yaygınlaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Migros’un BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 8 yıl üst üste yer alan tek perakendeci olduğunun altını çizen Tort, CDP'de 3 kez iklim liderleri, bir kez su liderleri arasında yer aldıklarını, saygın araştırma raporlarında Migros sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin ilk 10 firması arasında yer aldığını açıkladı.

Tort, "Hepimizin olumsuz etkilerini yaşadığı iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

2030 yılına kadar satış metrekaresi başına su tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedeflediklerini belirten Tort, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncülük ettiğimiz İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kapsamında bugüne kadar toplam 1 milyon ton İTU’lu meyve – sebze tedarik ettik. Bu yıl tedarik tonajımızı yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Rejeneratif tarım ve tarımsal ürünlerin karbon emisyonlarının azaltılması adına çalışmalara başladık.

Yerelde üretilen ürünlerin yakın bölgelerdeki mağazalarımızda satışını önceliklendiriyor, aynı zamanda karbon salımını azaltıyor ve pek çok kooperatifle çalışarak küçük üreticilerin pazarda güçlenmesine destek veriyoruz. Kadın kooperatiflerine verdiğimiz özel eğitimler sayesinde de üretim standartlarını yükseltmelerini sağlıyor, ürünlerini mağazalarımızda satışa sunmalarına geniş imkan oluşturuyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu’nda birçok konuda yeni hedefler belirleyerek çıtayı çok daha yukarı taşıdık. 2030 yılına kadar gıda imha oranımızı yüzde 50 azaltacağız. Son 3 yılda yüzde 22’lik bir azalma sağlayarak hedefimizi neredeyse yarıladık” diyerek şu bilgileri verdi: “Gıda israfıyla mücadele için Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yürütülen “10x20x30” girişimine 23 tedarikçimiz ile birlikte dahil olduk.

İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katılarak 2023’e kadar 493 ton plastik atığı önlemeyi taahhüt ettik ve ilk yılda 247 ton atığı engelledik.

Poşetsiz Alışveriş Hareketimizi başlattık. Ayrıca, toplumun her kesiminde olduğu gibi şirketimiz içinde de toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen adımlarımızı sürdürdük. Yöneticilerde kadın oranını artırma hedefimizi yüzde 35 olarak yukarı yönlü güncelledik. Her mağazamızda en az 1 kadın yöneticimizin olmasını amaçlıyoruz."

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