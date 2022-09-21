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Migros Hemen, 81 ilde hizmet vermeye başladı

21.09.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros One Managing Direktörü Orçun Onat: - "Migros Hemen'in arkasında çok büyük ölçekli teknoloji ve lojistik yatırımı var. Önümüzdeki dönemde operasyonlarımızı genişletmeye, büyütmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Migros'un müşterilerinin ihtiyaçlarını dakikalar içinde adrese teslim edebilen ve Migros One çatısı altında yer alan markası Migros Hemen, Türkiye'nin tüm illerinde hizmete vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros Hemen, 2 bin 500 çeşit anlık ihtiyaç ürününü dakikalar içinde Migros fiyatları ve kalitesi ile müşterilerin adreslerine teslim ediyor.

Migros Hemen’de minimum sepet tutarının sadece 25 TL olması, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda sipariş verilmesine olanak sağlıyor. Migros One çatısı altında yer alan ve dakikalar içinde adrese teslim hizmeti sunan Migros Hemen, 81 ilde hizmet vermeye başladı.

Şirketin online kanallardaki gelişimini arttırmak amacıyla kurduğu Migros One; Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Yemek, Macroonline ve Tazedirekt markalarını çatısı altında bulunduruyor.

Migros Hemen, iyi tarım uygulamalarıyla raflara gelen en taze meyve-sebzelerden, Türkiye’nin en büyük ve modern entegre et tesislerinde üretilen kırmızı etlere, şarküteri ürünlerinden kozmetik ürünlerine kadar 2 bin 500 çeşit anlık ihtiyaç ürününü dakikalar içinde Migros fiyatları ve kalitesi ile müşterilerin adreslerine teslim ediyor. Migros Hemen'e, Migros'un web sayfasından veya Migros mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Migros’un güçlü lojistik altyapısı sayesinde müşterilerin online alışverişlerdeki hızlı teslimat beklentisini karşılayan Migros Hemen, bisiklet, elektrikli bisiklet ve scooter gibi doğa dostu teslimat seçeneklerini de kullanıyor.

Migros, robotik otomasyon teknolojileri aracılığıyla sipariş toplama süreçlerini en doğru ve hızlı şekilde tamamlayarak müşterilerine alışveriş deneyimi sunuyor.

Migros Hemen, faaliyet alanındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında Migros’un girişimcilik platformu Migros Up’ın ekosistemindeki start up'larla iş birliklerini sürdürüyor.

- "Müşterilerimiz, Migros Hemen’i çok sevdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros One Managing Direktörü Orçun Onat, Migros Sanal Market gibi Migros Hemen’in hizmet alanını da Türkiye’nin 81 iline yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Onat, "Migros Hemen’in hizmet verdiği mağaza sayısını her geçen gün artıyoruz. Migros Hemen’in arkasında da çok büyük ölçekli teknoloji ve lojistik yatırımı var. Önümüzdeki dönemde operasyonlarımızı genişletmeye, büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Migros Hemen'de en çok tercih edilen ürünler arasında uzman kasap kıyma, soğan, patates, maden suyu, soda, cips, çikolata, kaşar peyniri, Mlife yumurta ve Migros sütün bulunduğunu belirten Onat, şunları kaydetti:

"Her hafta Migros’ta geçerli kampanyaların yanı sıra sadece Migros Hemen’e özel 100’e yakın üründe kampanya yapıyoruz. İlk siparişe özel 60 TL üzeri alışverişe 20 TL indirim avantajı sunuyoruz. Müşterilerimiz, Migros Hemen’i çok sevdi. Minimum sepet tutarının sadece 25 TL olması da gerçek ihtiyaçları doğrultusunda sipariş vermelerine olanak sağlıyor."

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