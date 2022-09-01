Migros ile tüm Türkiye uygun fiyatlı, sağlıklı balığa doyacak

İSTANBUL (AA) - Migros, tekneden reyona sistemiyle temin ettiği balıkları müşterilerine sunmaya başladı.

Migros'tan yapılan açıklamada, balıkların direkt balıkçının teknesinden ve halden kendilerinin aldığı hatırlatılarak, müşterilere yıl boyunca deniz ürünlerinin bol çeşit ve uygun fiyatlarla sunulacağı bildirildi.

Mevsimine göre reyonlardaki balık çeşitlerinin 5 katına çıkacağı aktarılan açıklamada, "Migros, 1 Eylül’de balık yasağının bitmesiyle birlikte balık operasyonlarına hız veriyor. Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla ve Trabzon olmak üzere farklı bölgelerdeki 7 ilden alım yapmaya başlayan Migros, 150’e yakın mağazasında günlük 15 ton satış gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye’de sofralarda güvenle balık tüketilmesini artırmayı hedefleyen Migros'un, söz konusu operasyonunu, balık reyonu olan tüm mağazalarına taşımayı ve ayrıca yıl içerisinde yeni mağazalarına da balık satış reyonu eklemeyi planladığına vurgu yapıldı.

Küçük balıkçıları ve kooperatifleri desteklemek amacıyla yerel üreticilere Migros'un alım garantisi sunduğu kaydedilen açıklamada, sürdürülebilir balıkçılığa verilecek destekle, yıl sonuna kadar balık alımında 3 bin ton gibi yüksek tonajlara ulaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Migros'un, yasal mevzuata uygun olarak avlanan balıkları, reyonlardan sofralara ulaşmadan önce periyodik olarak ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere akredite laboratuvarlarda çok sayıda gıda güvenliği analizinden geçireceği belirtilerek, ilave olarak bugüne kadar yapılan kalite kontrol kriterlerinin de artırılacağı kaydedildi.

- "Amacımız Türkiye’deki balık tüketimini artırmak"

Migros Ticaret AŞ Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, konuya ilişkin açıklamasında, "Yerel üreticiye, sürdürülebilir balıkçılığa verdiğimiz destekle Türkiye’de balıkçılığın gelişmesine katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yerelleşmeye olan katkılarına balıkçılık ile devam ettiklerini vurgulayan Baydur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza rağmen, Türkiye’de balık tüketimi kişi başı 5,5 kg iken dünyada 16 kg, Avrupa’da ise 22 kg seviyesinde. Amacımız Türkiye’deki balık tüketimini artırmak ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Tüm mağazalarımızda kendi balık satışımızı yapma hedefiyle artık tamamen birinci elden hizmet verme kararı alarak çok büyük bir operasyon kurguladık.

Yerel üreticiye, sürdürülebilir balıkçılığa verdiğimiz destekle ülkemizin her bölgesinden balıkları direkt halden, tekneden bizzat alıp müşterilerimize ulaştırmaya başladık. Şimdiye kadar 700 ton balık alımımız oldu. Yıl sonuna kadar 3 bin ton balık alımı hedefliyoruz. Amacımız taze ürün sunmanın yanı sıra çok uygun fiyatlarımızla balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak.

Şimdiye kadar satış yapmaya başladığımız mağazalarımızda müşterilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık, çok güzel tepkiler aldık. Şu an için 'Sokak Lezzetleri' konsepti olan 5 mağazamızda da pişmiş balık hizmeti de veriyoruz. Ayrıca Deniz Market’te taze balık satış reyonumuz bulunuyor,Türkiye’de bu hizmeti veren tek firmayız. Balık satışı yapılan mağazalarımızı çok hızlı bir şekilde ülke geneline yaymak için çalışmalarımızı hızlandırdık."

