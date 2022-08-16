YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Migros, "İş Dünyasının Oscar"ı Stevie Awards'tan 11 ödülle döndü

Migros, "İş Dünyasının Oscar"ı Stevie Awards'tan 11 ödülle döndü

16.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros’un "Mentorum Sensin" ve "Dijital İK" projeleri jüri tarafından dünyanın en iyisi seçilerek, "Yönetsel Eğitimler" ve "İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı" kategorilerinde altın ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Migros, 26 ülkeden 950 üzerinde başvurunun değerlendirildiği The Stevie Awards for Great Employers (SAGE) kapsamında 11 farklı kategoride ödül aldı.

Migros açıklamasına göre, perakende sektörüne 68 yıldır öncülük eden Migros, çalışan deneyimini ve memnuniyetini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği yenilikçi projeleri ile uluslararası platformlarda ödüllendiriliyor.

İnsan yönetimi, insan kaynakları ve eğitim-gelişim alanlarına odaklanarak dünya çapında örnek teşkil eden İK uygulamalarının ödüllendirildiği Stevies for Great Employers programında Migros, başarılı projeleri ile birçok global markayı geride bıraktı. Migros’un "Mentorum Sensin" ve "Dijital İK" projeleri jüri tarafından dünyanın en iyisi seçilerek, "Yönetsel Eğitimler" ve "İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı" kategorilerinde altın ödüle layık görüldü.

“Kurum İçi Girişimcilik”, “Mentorum Sensin”, “Kadın Akademisi” ve “Dijital İK” projeleri ile Migros; “Koçluk ve Mentorlukta Başarı”, “İş Gücü Gelişimi ve Öğrenmede Başarı”, “Yetkinlik ve Beceri Geliştirmede Başarı”, “Kurumsal Öğrenme Programlarında Başarı” ve “İK Teknolojilerinde Başarı” kategorilerinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Migros ayrıca; “Kurum İçi Girişimcilik” ve “Dijital İK” projeleri ile “En Yenilikçi Eğitim ve Gelişim Programı”, “Çalışan İlişkilerinde Başarı” ve “İK Teknolojisinin En Yenilikçi Kullanımı” kategorilerinde bronz madalya kazandı.

En fazla ödül kazanan “Mentorum Sensin” projesi, aldığı altın ve gümüş ödüllere ek olarak, Stevie çatısı altındaki IBA The International Business Awards’da "İnsan Kaynaklarında Başarı" dalında bronz ödülün de sahibi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını kutluyorAkbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını kutluyor
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendiMalmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybettiÇanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Migros

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Palladıum Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Bu aile bambaşka! Kocası ve sevgilisi bir arada

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.