Migros, "İş Dünyasının Oscar"ı Stevie Awards'tan 11 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Migros, 26 ülkeden 950 üzerinde başvurunun değerlendirildiği The Stevie Awards for Great Employers (SAGE) kapsamında 11 farklı kategoride ödül aldı.

Migros açıklamasına göre, perakende sektörüne 68 yıldır öncülük eden Migros, çalışan deneyimini ve memnuniyetini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği yenilikçi projeleri ile uluslararası platformlarda ödüllendiriliyor.

İnsan yönetimi, insan kaynakları ve eğitim-gelişim alanlarına odaklanarak dünya çapında örnek teşkil eden İK uygulamalarının ödüllendirildiği Stevies for Great Employers programında Migros, başarılı projeleri ile birçok global markayı geride bıraktı. Migros’un "Mentorum Sensin" ve "Dijital İK" projeleri jüri tarafından dünyanın en iyisi seçilerek, "Yönetsel Eğitimler" ve "İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı" kategorilerinde altın ödüle layık görüldü.

“Kurum İçi Girişimcilik”, “Mentorum Sensin”, “Kadın Akademisi” ve “Dijital İK” projeleri ile Migros; “Koçluk ve Mentorlukta Başarı”, “İş Gücü Gelişimi ve Öğrenmede Başarı”, “Yetkinlik ve Beceri Geliştirmede Başarı”, “Kurumsal Öğrenme Programlarında Başarı” ve “İK Teknolojilerinde Başarı” kategorilerinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Migros ayrıca; “Kurum İçi Girişimcilik” ve “Dijital İK” projeleri ile “En Yenilikçi Eğitim ve Gelişim Programı”, “Çalışan İlişkilerinde Başarı” ve “İK Teknolojisinin En Yenilikçi Kullanımı” kategorilerinde bronz madalya kazandı.

En fazla ödül kazanan “Mentorum Sensin” projesi, aldığı altın ve gümüş ödüllere ek olarak, Stevie çatısı altındaki IBA The International Business Awards’da "İnsan Kaynaklarında Başarı" dalında bronz ödülün de sahibi oldu.

