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Migros Kadın Akademisi, Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile 8'inci buluşmasını Isparta'da gerçekleştirdi 

11.06.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, daha önce Kocaeli, Adana, Samsun, Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Nevşehir'de de hayata geçirilmişti

İSTANBUL (AA) - Bölgesel Kadın Kooperatifleri eğitim buluşmasının 8'incisi perakende sektörüne 68 yıldır öncülük eden Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Isparta'da yapıldı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Migros iş birliğinde düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli, Adana, Samsun, Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Nevşehir illerinden sonra Isparta'da da gerçekleştirildi.

Isparta Kadın Kooperatifleriyle bir araya gelerek bire bir görüşmeler gerçekleştiren ve katılımcılara bir dizi eğitimler veren Migros, yeni iş birlikleri için fırsat yaratırken, 1 milyon kadına ulaşma hedefiyle hayata geçirilen eğitim platformu Migros Kadın Akademisi’nin 8'inci sınıf eğitimini tamamladı.

Organizasyonda, Migros Kadın Akademisi tanıtımı, “Kalite”, “Kalite Yönetim Sistemleri”, “Ürün Belgeleri”, “İyi Tarım Uygulamaları”, “Taze Meyve Sebze Takip Sistemi”, “Hal Kayıt Sistemi” ve “Mevzuat Eğitimi” başlıklarında eğitimler düzenlendi.

Türkiye’de meyve ve sebzede ilk Blockchain sistemini hayata geçiren Migros’un bu alanda yarattığı değer ve Migros’ta tedarikçi olmak için gerekli koşullar ile başvuruların nereden yapıldığı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim platformu Migros Kadın Akademisi hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktarıldı. Moderasyonda Yaşam Atölyesi Kurucusu ve Yazar Aret Vartanyan yeni dünya trendleri, kişisel motivasyon, gelecek inovasyonu hakkında katılımcılara ilham olacak bilgiler verdi.

Sınıf içi eğitimler sonrasında katılan 4 kooperatifin ürünleri Taze Direkt’te satışa sunulmaya başlandı. 2022 yılı sonuna kadar ürün sayısının 10 kooperatife çıkarılması hedefleniyor.

Migros Kadın Akademisi’nin sınıf eğitimleri ilerleyen günlerde yeni illerde devam edecek.

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