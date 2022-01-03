Migros, kadın tarım üreticilerine desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Migros, tarımsal alanda kadınların güçlenmesine ve kadın girişimciliğinin artmasına katkı sağlayan yatırımlarını güçlendirerek sürdürüyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, tarımsal alanda kadınların güçlenmesini sağlayan projelerinin yanı sıra kadın kooperatiflerinden yaptığı alımlarla kadın girişimcilere destek olan Migros, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (UN-ILO) ile Adana Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla kurulan Meryem Kadın Kooperatifi'nden son bir haftada 400 kasa "atom salata" satın alındı. Toplamda ise 130 bin adet "atom salata" alımı yapılacak.

Kadınları desteklemek amacıyla kurulan Meryem Kadın Kooperatifi'nden tedarik edilen ve dikiminden hasadına kadar olan tüm süreçte kadın tarım emekçilerinin dokunuşuyla üretilen atom salatalar, Migros müşterileriyle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, Migros'un cirosunun yüzde 77'sinin tarıma dayalı olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde birçok kadın kooperatifiyle iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalıştığımız kadın kooperatiflerine bir yenisini daha ekleyerek Meryem Kadın Kooperatifi'nden atom salata alımı yaptık. 135 kadının ve 15 kadın proje ekibinin destekleriyle üretilen ve üretimin her aşamasında kadınların emeğinin olduğu ürünleri en taze şekilde Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırabilmek için 15 gün arayla alımlarımızı gerçekleştireceğiz. Migros olarak, yaptığımız iş birlikleri ile hem sürdürülebilir tarımın desteklemesine hem de binbir emekle üretim yapan kadınların kendi başarı hikayelerini yazmalarına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte yerel üreticiler olan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

- "Kadın tarım emekçilerimizin ürünleri Migros’un destekleriyle daha fazla müşteriyle buluşacak"

Meryem Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Nur Yıldız da tarımsal alanda kadınların güçlenmesi ve girişimciliğin artmasına katkı sağlamak amacıyla Migros'un yaptığı alımların kadın tarım emekçilerine umut olduğu belirtti.

Bu kapsamda; ürettikleri ürünlerin tamamı olan 130 bin adet atom salatanın Migros müşterileriyle buluşacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydeden Yıldız, "İnanıyorum ki, kadın tarım emekçilerimiz tarafından yetiştirilen hasat tazeliğindeki ürünler Migros’un destekleriyle günden güne daha da fazla müşteriyle buluşacak. Bu değerli projeye katkı sağlayan Migros, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

