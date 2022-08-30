Migros kırtasiye ürünleri ile yeni eğitim dönemine hazır

İSTANBUL (AA) - Migros, anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin eğitim süresince ihtiyaç duyabileceği yüksek kalite standartlarındaki kırtasiye malzemelerini, en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Migros açıklamasına göre, çanta çeşitlerinden defterlere, okul etiketlerinden boya çeşitlerine, kalemliklerden kırtasiye setlerine kadar 700’ü aşkın ürün çeşidi Migros’un uluslararası standartlar çerçevesindeki 376 farklı kalite kontrol kriterinden geçiyor.

Migros, bu yıl da kırtasiye alışverişlerinin belirli bir oranını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlayarak, çocukların eğitimlerine destek olmayı sürdürüyor.

30 Eylül tarihine kadar Migros mağazalarından yapılan 300 TL ve üzeri tüm kırtasiye alışverişlerinin bir kısmını TEGV’e bağışlayan Migros, eğitimin geleceğine katkıda bulunuyor.

Müşterilerine en kaliteli, sağlıklı ve taze ürünleri sunma prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Migros, üretimden tüketime kadar uzanan Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi’nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde de titizlikle yerine getiriyor.

Türkiye’nin 81 ilindeki Migros mağazalarında ve mobil uygulamalarında satışa sunulan kırtasiye ürünleri, "Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları" çerçevesinde 376 farklı kalite kontrol aşamasında denetleniyor.

Uluslararası standartlar çerçevesinde PAH, fitalat, kadmiyum, alerjen-kanserojen boyar maddeler, formaldehit, nikel, azo boyar maddeler ve ağır metaller içermemesi için pek çok test aşamasından geçirilen ürünlerin etiketleri yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan ürünlere ait analiz raporları alınıyor. Tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, sadece güvenilir ürünleri raflarına taşıyor.

- Migros’ta okul çantaları 39 TL’ye hazırlanıyor

Migros’ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası, 80 yapraklı defterin yer aldığı okul çantası ortalama 39 TL’ye hazırlanırken; onlarca farklı renk ve model seçeneği bulunan sırt çantaları 49,90 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Desenleri ile çocukların hayran olacağı defterler ise 4,50 TL’den başlayan fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

Migros’ta, okulda ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ekonomik fiyatlarla sunulurken, her dönemde farklı kampanyalarla da müşterilere ek faydalar yaratılıyor. Kırtasiye grubunda “Sadece Migros”ta bulunan ürünlere geniş yer verilirken, öğrenciler School Time ve KulinArt markalı ürünlerin yer aldığı onlarca ürüne de sadece Migros mağazalarından ulaşılabiliyor.

Ayrıca çocukların okul eğitiminde destek amaçlı ihtiyaç duyduğu Samsung TAB A7 LITE SM-T220 32GB tablet 2 bin 49 TL'den, Samsung TAB S7 FE SM-T733 64GB tablet 6 bin 799 TL'den, TCL TAB 10L 32GB tablet 1.749 TL'den satışa sunulurken; Canon Pixma E414 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi ise 899,9 TL'den Migros raflarındaki yerini aldı.

