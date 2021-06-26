İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dört bir yanında 67 yıldır hizmet veren Migros, Konya’daki 17. mağazasını açtı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, Konya’daki 17. mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Konyalıların, tüm temel ihtiyaçlarını Migros kalitesi ile en uygun fiyatlarla sunan 5M Migros mağazası, M1 Konya AVM’de yer alıyor.

Haftanın 6 günü 10.00-21.00, pazar günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan M1 Konya AVM 5M Mağazası, 3 bin 462 metrekare alanı ile müşterilerine rahat alışveriş imkanı sunuyor.

Çeşitli taze ürün gruplarının satışa sunulduğu mağazada, kasap ve şarküteri reyonlarının yanı sıra sebze-meyve, kuruyemiş, balık, kuru gıda, kozmetik, sağlık, renkli kozmetik, elektronik ve züccaciye reyonları bulunuyor.

25 bin çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazada, iyi tarım, iyi et ve iyi kalitede ürünler güler yüzlü hizmet anlayışı ile müşterilere ulaşıyor.

Hizmet kalitesi, öncü uygulamaları, zengin ürün çeşitliliği ve aile bütçesine katkıyı esas alan fiyatlandırmasıyla tüketicilerine alışveriş deneyimi sunan Migros, kurulduğu günden bu yana her zaman güvenilen ve tercih edilen ilk adres olmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm paydaşları için değer yaratan, topluma ve çevreye duyarlı faaliyetlerde bulunan Migros’un Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 2 bin 400 mağazası bulunuyor.

