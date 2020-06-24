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Migros, “Migros Deniz Market” ile müşterilerine denizde de hizmet sunuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.06.2020 10:29 | Son Güncelleme

Migros, “Migros Deniz Market” ile müşterilerine denizde de hizmet sunuyor

İSTANBUL(AA) - Migros, Türkiye’nin 81 ilindeki marketlerinde aldığı önlemlerin tamamını Migros Deniz Market’te de alarak sezonu açtı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin bundan beş yıl önce her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market, yaz süresince Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götürüyor.

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market’te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, taptaze günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve sıcak yaz günlerinin en önemli ihtiyacı olan buza kadar 3 bin 500’den fazla ürün çeşidi satışa sunuluyor.

- Haftanın 7 günü müşterilerin hizmetinde

Migros Deniz Market, özel tasarlanmış denizci kıyafetleri ve İngilizce bilen personelleri ile ayrıcalıklı hizmet sunuyor. Müşteriler, Migros Deniz Marketin botları ile mağazaya getirilerek alışverişlerini kendileri yapabiliyor. En taze ürünlerin özenle seçilerek teslim edildiği Migros Deniz Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor. Migros Deniz Market, haftanın 7 günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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