Migros, öncü uygulamalarını dünya perakendesine taşıdı

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında 70 ülkeden 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan ve üye şirketlerinin yarattığı cirosal büyüklük 3,5 trilyon avroyu aşan Consumer Goods Forum'un (CGF) 2019 yılından bu yana eş başkanlığını yürüten Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, 2 yıllık görev süresini tamamladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, CGF'nin yönetim kurulunda 2013 yılı itibarıyla yer alan Tort, 2019 itibarıyla Dünya Perakende Başkanlığı görevini yürütmeye başlamıştı.

Perakende başkanlığı görevini haziran ayında Alibaba Group Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Zhang'e devredecek olan Tort, yönetim kurulu ve yönetişim komitesindeki görevlerine devam ederek CGF'ye katkıda bulunmayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, salgın gibi zor bir dönemde tüm dünyada perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin, faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık. Şirketlerin ve farklı coğrafyaların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle 'Eylem Koalisyonu' yapısını kurduk. Çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımımız tüm sektörlere örnek oldu. Bayrağı devrettiğim Alibaba Group CEO'su Daniel Zhang'in de odaklanılan konularda gelişimi hızlandıracağına inanıyorum."

- "Migros olarak tüm işimizin ana odağına sürdürülebilirliği koyuyoruz"

Tort, CGF'de yeni bir koalisyon yapılanmasına geçtiklerini aktararak, bu çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm sektörlere örnek niteliğinde olduğunu vurguladı.

Tort, "Daha önce ana başlıklar altında farklı konularda girişimler bulunmasına rağmen her konu ve taahhüt herkesi bağlıyordu. Şirketlerin ve farklı coğrafyaların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle Eylem Koalisyonu yapısını kurduk." ifadelerini kullandı.

CGF'nin, ana gündem başlıklarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hizmet edecek şekilde belirlediğini aktaran Tort, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Migros olarak bir yandan ülkemizdeki öncü uygulamalarımızı ve tecrübelerimizi CGF'ye taşırken, diğer taraftan da CGF'deki sürdürülebilirlik hedeflerine dahil olarak çift taraflı bir katkı ortaya koymuş olduk. Migros olarak tüm işimizin ana odağına sürdürülebilirliği koyuyor, bu konuyu farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. 4 ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın ana stratejilerimize bağlı bir şekilde güçlenerek devam etmesi için 3 yıl önce Migros İyi Gelecek Planı'mızı yayınladık. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz ekosistemin odak konularını ve yol haritamızı ilan ettik.

Gıda israfıyla mücadele, toplum sağlığı için yeni uygulama ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve ürün verilerinin takibi ve şeffaflığı CGF bünyesinde hedeflediğimiz alanlar oldu. Böylece Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi gıda sistemleri hedefini destekliyoruz. Buna ek olarak, çevresel alanda iklim değişikliğiyle mücadele, sosyal alanda da cinsiyet ve fırsat eşitliği bizim, ulusal ve uluslararası parametreler doğrultusunda belirlediğimiz ana odak konularımız arasında yer alıyor."

Migros'un öncelikleri doğrultusunda, CGF'nin toplum sağlığı, gıda israfıyla mücadele ve ürün verilerinin standartlaştırılması koalisyonlarında liderler arasında yer aldığını bildiren Tort, "Müşterilerimizin alışveriş kararlarını daha bilinçli vererek daha sağlıklı tüketim yapmaları için Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programımızı başlattık. Bugüne kadar 2,5 milyon müşterimiz, Migros Money uygulaması üzerinden kendi gıda alışverişlerinin ideal tüketim ile karşılaştırmasını gördü ve kendileri için hazırlanan video mesaj ve önerilerle dengeli beslenmeye yönlendirildi." ifadelerini kullandı.

CGF'nin toplum sağlığı alanındaki örnek projeler arasında yer alan programının Latin Amerika ülkelerine uyarlandığını, Japonya için de görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Tort, "10x20x30" girişimine katılan ilk Türk perakende şirketi olarak gıda israfıyla mücadeleyi tüm değer zincirlerine yaydıklarını duyurdu.

- "2 yılda gıda imha oranlarımızda yüzde 24'lük düşüş sağladık"

Özgür Tort, Migros'un, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 12.3 doğrultusunda, gıda israfıyla mücadele alanında gıda imha oranlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya indirme hedefi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir adım önde olmak istiyorsak o adımı şimdi atmalıyız. Operasyonel iyileştirmeler, otomatik sipariş sistemi, gıda ömrünü uzatan inovatif paketleme sistemleri ve gıda bağışı ile 2 yılda gıda imha oranlarımızda yüzde 24'lük düşüş sağladık. Ancak önemli olan, bu etkiyi tüm değer zincirimiz boyunca yayabilmek. Bunun için World Resources Institute (WRI) tarafından başlatılan uluslararası '10x20x30' girişimine katılan ilk Türk perakende şirketi olduk. Bu girişime gönüllü olarak katılan 23 tedarikçi firmamızı da 2030 hedefimize ortak ettik.

CGF tarafından GS1 iş birliğinde yürütülen ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması projesinin de Türkiye kanadına öncülük ediyoruz. Sektöre yol gösterici olması adına, ilk adımı Migros olarak biz attık ve özgün markalı gıda ürünlerimizin tamamını GS1 Barkod Doğrulama Sistemi'ne geçirdik. Yıl sonuna kadar Migros'ta temel ürün verileri sisteme tanımlanmamış ürün satmayacağız. Sürecin temel taşı olan bu sistem ve bunu takip eden küresel veri modeli sayesinde müşterilerimiz hem mağazalarımızda hem de online alışverişte, ürünlerle ilgili yüzlerce bilgiye ulaşabilecek, alışveriş kararlarını daha bilinçli verecek. Mükemmel müşteri deneyiminin yolu şeffaflıktan geçiyor. Gelecekte artan tüketici ihtiyaçlarını karşılaması adına mevcut barkodların yerine, içinde çok daha kapsamlı bilgiler barındıran 2 boyutlu barkodlar devreye girecek. Bu alanda GS1'in koymuş olduğu 2027 vizyonunu destekleyen çalışmalarımız devam edecek."

İş dünyasında eşitlik ve kapsayıcılık konusunda da LEAD Network Avrupa'nın CEO Taahhüdü'ne imza atarak kadın üst yönetici oranını 2023 yılına kadar 5 puan artırarak yüzde 18'den yüzde 23'e çıkartma sözü verdiklerini hatırlatan Tort, şirket içinde olduğu gibi, toplumsal hayatta da kadınların güçlenmesi ve iş hayatına katılımlarının desteklenmesini amaçladıklarını vurguladı.

Tort, bugüne kadar yüzbinlerce kadına sertifikalı eğitimler veren Migros Aile Kulübü ile çalışanlarının mesleki, kişisel ve liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan Migros Perakende Akademisi'nin güçlerini birleştirerek Migros Kadın Akademisi eğitim platformunu kurduklarını, 2023 yılına kadar 1 milyon kadına eğitim vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

