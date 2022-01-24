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Migros Ordu'ya yumurta üssü kurdu

24.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Yumurta Üreticileri Birliğine sağlanan desteklerle üretilen organik yumurtalar, Türkiye'nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor

İSTANBUL(AA) - Migros, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi (BHA) iş birliğiyle Ordu'da organik yumurta üretimine başladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam eden Migros, Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Beni Hafife Alma Projesi'nin (BHA) katkılarıyla Ordu Yumurta Üreticilerini Birliği tarafından üretilen organik yumurtaları ülkenin her köşesindeki tüketicilere ulaştırıyor.

2021 yılında 35 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirilen proje kapsamında, yıllık 50 milyon adet yumurtanın tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor.

Migros'un desteğiyle yerel üretici ürünlerinin ulusal pazarda değer görmesini sağlayan iş birliği kapsamında birçok önemli adım atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, Türkiye'nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana yerel üreticilerle omuz omuza çalışıyoruz. Gerek kooperatiflerle iş birliklerimiz gerekse yaptığımız doğrudan alımlarla yerel üretici ürünlerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızdaki raflarda yer bulmasını sağlıyor, müşterilerimizi en taze ve kaliteli ürünlerle buluşturuyoruz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Beni Hafife Alma Projesi ile birlikte yürüttüğümüz proje ile Ordu Yumurta Üreticileri Birliğine kayıtlı üreticilere sağladığımız altyapı ve eğitim destekleriyle üretim kapasitesini ve verimliliği önemli ölçüde artırdık. Geçtiğimiz yıllarda üretilen yumurta sayısı maksimum 50 bin adet iken, bu sayı 2021 yılında 35 milyon adede yükseldi. Yıllık 50 milyon adet yumurta üretim kapasitesine ulaşma hedefliyle çalışmalar sürüyor. Migros olarak, ülkemizin her köşesindeki üreticiye ulaşmaya, dünya standartlarında üretim yapmalarını ve sürdürülebilir tarımın devamlılığını sağlamaya devam edeceğiz."

- Eğitimlerle üreticilerin uluslararası standartlarda üretim yapmasına destek olunuyor

Verilen bilgiye göre, Migros Aile Kulübü, BHA ve Ortar Gezici Tarım Okulu tarafından üreticilere uygulamalı ve teorik olarak verilen eğitim serisi ile üreticilerin uluslararası standartlarda üretim yapması sağlanıyor. Kadın üreticilerin güçlenmesi ve üretimde daha fazla yer alması amacıyla kadın emekçilere öncelik veriliyor.

Organik tavukçuluk başta olmak üzere yumurtacılık, etli ve damızlık tavuk yetiştiriciliğinden organik tarıma, maliyet ve pazarlamadan kooperatifçiliğe kadar pek çok farklı alanda verilen eğitimlerle verimli ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunuluyor.

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