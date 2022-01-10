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Migros Toptan, Gemilerde Gıda Güvenliği Kılavuzu hazırladı

10.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros Toptan, Gemilerde Gıda Güvenliği Kılavuzu hazırladı

İSTANBUL (AA) - Migros Perakende Akademisi ve Türk Armatörler Birliği ile birlikte denizcilik sektöründe bir ilke imza atan Migros Toptan, gıda güvenliği alanında önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros Toptan, gemi mutfak çalışanları için yemek ve yemekhane genel hijyenini sağlamak amacıyla Gemilerde Gıda Güvenliği Kılavuzu'nu hazırladı. Mal kabulden depolamaya, yemeklerin hazırlık ve servis sürecinden su güvenliğine, ani iklimsel değişikliklerden personel hijyenine ve alerjenlere kadar birçok farklı konuda önemli bilgiler içeren kılavuzda ayrıca, gıdalarda karşılaşılabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere yönelik detaylar da yer alıyor.

Gıda güvenliği konusunda denizcilik sektörü için rehber niteliği taşıyan kılavuz, gemi yolculuklarında gıdaların sağlıklı bir şekilde ve risk içermeden tüketilebilmesine yol gösteriyor.

Migros Toptan ayrıca, geçen yıl turizm sektöründeki konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen "Gıdada Hijyen İyi Gelecek" seminerlerini, bu yıl gemi aşçıları ve kamarot görevlilerinin gıda güvenliği bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla denizcilik sektörüne uyarladı.

Çevrim içi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen seminerlerde, gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümler ve olası riskler katılımcılarla paylaşıldı. Gemilerdeki gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda güvenliğiyle ilgili dikkat edilmesi gereken genel ve özel tedbirler, Migros'un Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörlüğü'nün uzman gıda mühendisleri tarafından katılımcılara aktarılıyor.

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