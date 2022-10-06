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Migros yerel üreticilerden yıl içinde 12 bin ton elma alacak

06.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros, Antalya ve Ispartalı üreticilerden 1.000 ton elma alımı yaparken yıl içinde 12 bin ton elmayı müşterileriyle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, "Isparta'nın Eğirdir ve Antalya'nın Elmalı ilçesindeki üreticilerden alacağımız 1.000 ton elmayı ülke çapındaki mağazalarımızda müşterilerimize sunacağız. Yerel üreticilerden ise yıl içerisinde toplamda 12 bin ton elma alımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Yerel üreticilerden yaptığı direkt ürün alımlarıyla hem üreticilere hem de bölgesel kalkınmaya olan desteğini kesintisiz sürdüren Migros, Antalya ve Ispartalı üreticilerden 1.000 ton elma alımı yapacak.

Yıl içinde 12 bin ton elmayı taze şekilde Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterileri ile buluşturacak olan Migros, yerel üreticilerden yaptığı ürün alımlarını arttıracak, çiftçiye ve bölgesel kalkınmaya verdiği desteği sürdürecek.

Migros, yerel üreticilerim ürünlerini ulusal pazara taşırken, taptaze lezzetli elmaları müşterilerine en uygun fiyatlarla ulaştıracak.

- Üreticiler emeklerinin karşılığını vade beklemeden alıyor

Verilen bilgiye göre, tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için önemli destekler sağlayan Migros'un yaptığı alımlar karşılığında üreticiler, emeklerinin karşılığını vade beklemeden alıyor.

Migros, önümüzdeki sene yerel üreticilerden yaptığı ürün alımlarını artırmak için çalışmalarını sürdürürken, çiftçiye ve bölgesel kalkınmaya verdiği desteği artırarak sürdürecek.

- "Yerel üreticiye kurulduğumuz ilk günden bu yana büyük destek veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, kuruldukları günden bu yana yerel üreticiye büyük destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Isparta’nın Eğirdir ve Antalya’nın Elmalı ilçesindeki üreticilerden alacağımız 1.000 ton elmayı ülke çapındaki mağazalarımızda müşterilerimize sunacağız.

Yerel üreticilerden ise yıl içerisinde toplamda 12 bin ton elma alımı yapacağız. Bu kapsamda, üreticilerimiz emeklerinin karşılığını hızla alma imkanına sahip olacaklar. Yerel üreticilerimize destek olurken, müşterilerimizi en taze ve kaliteli meyvelerle buluşturmayı sürdüreceğiz."

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