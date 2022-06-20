Migros'tan en iyi fiyatlarla kurbanlık ve ücretsiz kasaplık hizmeti

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı’nda müşterilerine sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığını yaşatan Migros, Anadolu’nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları en iyi fiyatlarla ve ücretsiz kasaplık hizmeti ile satışa sunuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler tarafından alınan kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter ve resmi din görevlisi huzurunda İslami koşullara uygun olarak kesiliyor.

Kurban siparişleri, Migros mağazalarından, www.migros.com.tr üzerinden ve Migros Mobil Uygulamalarından kolaylıkla verilebiliyor.

Migros müşterileri kurban siparişlerini adrese teslim olarak ya da kendilerine en yakın mağazadan da teslim alabiliyor.

Mağazadan teslimlerde ücretsiz kasaplık hizmeti de sunulan Migros'ta, ağırlığı ortalama 30-35 kilogram, koli ağırlığı en az 12 kilogram olan kurbanlık koç 2 bin 995 TL, ağırlığı ortalama 38-42 kilogram, koli ağırlığı en az 16 kilogramlık kurbanlık Kıvırcık koç 3 bin 595 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 25 kilogram kemiksiz et olmak üzere 4 bin 595 TL'den satışa sunuluyor.

Büyükbaş 1/7 hisse kurbanlıklarda müşterilere sunulan en az et miktarına sakatatlar dahil edilmiyor.

- İslami kurallara uygun, veteriner hekim kontrolünde kesim

Sipariş verilen kurbanlıkların kesim öncesinde, Migros'un veteriner hekimleri tarafından canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri yapılıyor.

Kesimler ve kurban hisselerinin hazırlanması yasal mevzuata ve standartlara uygun şekilde onaylı kesimhanelerde ve üretim, depolama tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Kesimhanelerde İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben, resmi din görevlisi ve noter huzurunda isim okunarak kesilen kurbanlıklar genel hisse kolisi olarak hazırlanıyor.

Kesim sonrasında kurbanlıkların karkas ve iç organları yüzde 100 sağlık muayenesinden geçiriliyor. Kesim bilgisi, müşterinin sipariş formunda belirttiği cep telefonuna SMS olarak iletiliyor.

- Müşterinin tüketim tercihine göre ücretsiz kasaplık hizmeti

Kurbanda, 16 kilogram Kıvırcık koç, 12 kilogram koç ve büyükbaş 1/7 hisse olmak üzere üç seçenek bulunuyor.

Kurbanlık koçlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor.

Kesilen kurbanlık koçların veteriner hekim muayenesi sonucunda, tüketimi uygun olan karaciğer, dalak ve yüreği koli içerisinde yer alıyor. Kurbanlık büyükbaşlar ise kemiksiz hale getirilerek 7 eşit hisse olacak şekilde hazırlanıyor.

Ayrıca müşteriler, kurban kolilerini Migros mağazalarından teslim almaları halinde, randevu aldıkları saatte tercihlerine en uygun şekilde parçalama ve hazırlama hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

- Migros, müşterilerinin bağışlarına aracı oluyor

Müşterilerinin hayır kurumlarına yapacakları bağışlar için de her türlü kolaylığı sağlayan Migros, kurbanları kurumun talebine göre taze ve donuk olarak teslim ediyor.

Migros müşterileri kurbanlıkları Türk Kızılay ve ZİÇEV'e bağışladığı takdirde, bağış kurban koç en az 12 kilogram 2 bin 495 TL, bağış kurban Kıvırcık koç en az 16 kilogram 3 bin 95 TL, bağış kurban büyükbaş 1/7 hisse en az 25 kilogram 4 bin 95 TL olarak fiyatlandırılıyor.

Ayrıca, operasyonel ve lojistik süreçlerdeki maliyet avantajları, bağışlara indirimli fiyat olarak yansıtılıyor, seçilen kurumlara satın alınan kurban kolileri Migros tarafından teslim ediliyor.

- 3, 6, 9 ve 12 taksit avantajlarının yanında Money Bonus'a anında 200 TL indirim

Migros, kurban siparişlerinde kredi kartı veya nakit ödeme seçeneği sunarken, Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migrosjet ve Sanal Market mağazalarından Money Bonus ile yapılan ödemelerde ise kurban başına 200 TL indirim fırsatı sağlıyor.

5M Migros, Macrocenter, Migrosjet mağazalarından kredi kartıyla yapılan ödemelerde, Bonus ve Money Bonus kartlarına 3, 4, 6 ve 8 taksit imkanı sunuluyor.

Kurban için 8+4 taksit seçeneği, Axess kartlarına 3 ve 6 taksit seçeneği, Paraf ve Ziraat Bankkart kartlarına 3 taksit seçeneği, Maximum kartlarına 3 ,4 ve 6 taksit seçeneği, World kartlarına 12 taksit seçeneği bulunuyor.

Finansbank kartlarına ise 2 mağazada (Mjet Kristal Kule ve Mjet Finansbank Ümraniye) 3 ve 6 taksit seçeneği bulunuyor.

Migros Sanal Market üzerinden verilen siparişlerde, Money Bonus, Garanti Bonus, 3 ,4, 6 ve 8 taksit ve 8+4 taksit seçeneği bulunurken, İş Bankası için 3, 4 ve 6 taksit, Yapı Kredi World kartlarına 12 taksit seçeneği bulunuyor.

Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Isparta ve Kayseri il merkezlerinde adrese teslimat yapılabiliyor. Migros'un internet sitesi üzerinden ve mağazalardan verilen adrese teslim kurban siparişlerinde ücretsiz teslimat seçeneği bulunuyor.

