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Migros'un güçlü performansı kredi notunu yükseltti

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin "A+(tur)" olan ulusal uzun vadeli kredi notunu "AA(tur)"a yükselterek, not görünümünü pozitife çevirdi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros’un ulusal uzun vadeli kredi notunu "AA(tur)"a yükselterek, not görünümünü "pozitif" olarak belirledi.

Migros açıklamasına göre, 2020 yılının ilk 6 ayında 110 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdüren ve Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarıyla geniş coğrafyada faaliyet gösteren Migros’un online kanallardaki yatırımları Fitch Ratings’in raporunda yer aldı.

Raporda, Migros’un çoklu kanal stratejisini başarıyla uygulayarak sektörde farklılaştığına dikkat çekilerek nakit akışı, sağlıklı bilanço, şirketin borçlarının azaltılmasıyla birlikte finansal risk profilinin iyileşmesinin de yükselişe olumlu katkı sağladığı aktarıldı. Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin "A+(tur)" olan ulusal uzun vadeli kredi notunu "AA(tur)"a yükselterek, not görünümünü pozitife çevirdi.

- Fiziki büyümenin yanı sıra online satış kanallarındaki yatırım dikkati çekti

Fitch Ratings raporunda Migros’un online satış kanalındaki lider konumunun ve bu kanalda artan yoğun müşteri talebinin güçlü rekabet avantajı sağladığı yer aldı. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Migros’un geniş coğrafyada yayılım göstermesi ve çoklu kanal yönetimindeki başarısı ile sektördeki rakiplerinden ayrıştığı belirtildi. 2020 yılının ilk 6 ayında 110 yeni mağaza açan Migros’un fiziki büyümesinin yanı sıra online satış kanallarına yaptığı yatırımlara raporda vurgu yapıldı.

Ayrıca, Fitch Ratings raporunda Migros’un operasyonlarından yaratılan nakit akışına dikkati çekilirken, şirketin borçluluğunun ve FX riskinin azaltılması neticesinde finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili olduğunu ifade edildi. Şirket yönetiminin sağlıklı bir bilanço yapısı hedefine ulaşma yönünde gösterdiği güçlü çabalara vurgu yapılarak not görünümün pozitif olmasında bu durumun da dikkate alındığı kaydedildi.

Rapora göre Migros’un kredi notu, gıda perakende sektöründeki pozisyonu ve rekabetçi baskılara karşı direnç sağlayan kendine özgü değer yaratma gücünü yansıtıyor. Sürdürülebilir pozitif serbest nakit akımı yaratılması da kredi notunu destekleyen unsurlar olarak açıklandı. 2020 yılında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 19-21 büyüme hedefleyen Migros, tüm dünyada etkili olan zor pandemi koşullarının getirdiği ilave operasyon maliyetlerine karşın, yılın tamamında yüzde 8-8,5 seviyesinde konsolide VAFÖK marjı beklentisinde olduğunu belirtmişti.

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