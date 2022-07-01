Migros'un mobil alışveriş uygulamasına "En Yenilikçi Gıda Satış Yeri" ödülü

İSTANBUL (AA) - Migros, hızlı ve kolay alışveriş formatı MKolay Kantin, GIDA+ ödülleri kapsamında "En Yenilikçi Gıda Satış Yeri" ödülüne layık görüldü.

Migros açıklamasına göre, şirketin yoğun tempoda çalışan müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla tasarladığı uygulama ödüle değer bulundu.

Uygulama, sektöre getirdiği yenilik, çevrenin korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve israfın azaltılması, toplumun daha iyi beslenmesi ve ekonomiye katkı gibi değerlendirme kriterlerinden geçerek, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından ödüllendirildi.

Müşterilerine üst düzey alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla ileri teknoloji ve inovasyonu süreçlerine entegre eden ve mobil alışveriş deneyimi sunan MKolay Kantin mağaza formatı, GIDA+ ödüllerinde "En Yenilikçi Gıda Satış Yeri" ödülüne layık görüldü.

Migros Ev Lezzetleri ürünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara, günlük kişisel temizlik ürünlerinden kozmetiğe kadar birçok ürünün raflarında yer aldığı MKolay Kantin'de 200'e yakın çeşit bulunuyor.

