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Miguel Lopes Covid19 testi oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, korona virüs testi oldu.Şubat ayının sonunda ülkesine tedavi olmak için giden ve sonrasında başlayan korona virüs salgınından ötürü Türkiye’ye dönemeyen Portekizli futbolcu Miguel Lopes, Kayseri’ye geldi.

Miguel Lopes Covid19 testi oldu

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, korona virüs testi oldu.
Şubat ayının sonunda ülkesine tedavi olmak için giden ve sonrasında başlayan korona virüs salgınından ötürü Türkiye’ye dönemeyen Portekizli futbolcu Miguel Lopes, Kayseri’ye geldi. Amsterdam üzerinden önce İstanbul ardından Kayseri’ye gelen sağ bek futbolcusu Covid-19 virüs testine tabi tutuldu.
Futbolcuların yer almadığı eski tesis binasında kendisi için ayrılan odada karantina altında tutulan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Miguel Lopes için gerçekleştirilen ilk test negatif çıktı. Bugün bir kez daha test olan Lopes’in ikinci sonucunun da negatif çıkması halinde takım arkadaşlarının yer aldığı yeni binaya geçişine izin verilecek.

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