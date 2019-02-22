İşte Miha Zajc'ın açıklamaları:

Miha Zajc, Sloven basınına çarpıcı bir röportaj verdi

"Fenerbahçe benimle ilk kez Aralık başında ilgilenmeye başladı. Ondan öncesinde bana ulaşan bir şey yoktu. Empoli'nin bu transfere nasıl bakacağını da bilmiyordum ama kulüpteki durumumdan mutsuzdum. Ara transfer döneminde kulüpten ayrılmam gerektiğini hissediyordum. Ardından, İstanbul'dan bir teklif geldi. Birçok şeyi düşündüm. Konyaspor'da oynayan yakın arkadaşım Nejc Skubic ile görüştüm. Sonra da Fenerbahçe'ye gelme kararını verdim."

"BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRMEDEN ANLAYAMAZSINIZ"

"Fenerbahçe'nin gerçekten çok büyük bir dev olduğunu öğrendim. Eğer Türk değilseniz, bu büyüklüğü dışarıdan anlayamazsınız. Taraftarların ne tür fanatikler olduğunu, Fenerbahçe'nin onlar için ne anlama geldiğini ve ne kadar sevdiklerini göremezsiniz. Bu dediklerimi gördükten sonra ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. İtalya ve İngiltere'den de çeşitli teklifler önümdeydi. Günün sonunda, kimse bana Fenerbahçe kadar ödeme yapamıyordu."

"Empoli, teknik direktörünü değiştirdi ve yerine gelen yeni teknik adam beni kadroda görmedi. Bu benim için büyük sürpriz oldu. Çünkü, en iyilerden biriydim. Ayrıca kararını anlyıorum. Ben de kendi kariyerime bakıyorum. Fakat, en sonunda her şey mükemmel oldu. Çünkü, Türkiye'ye transfer olabildim."

"KENDİME YENİ BİR KULÜP BULDUM"

"Empoli'deki teknik direktör Giuseppe Iachini ile birçok konuşma gerçekleştirdim. Ben de mantıklı bir karar aldım. Teknik direktörle aynı yerden bakmıyorduk futbola. Kendi sisteminde benim gibi bir oyuncunun barınamayacağına inanıyordu. Farklı şablonlar kullandı ama beni kullanmak istemedi. Biz, Iachini'den önce benim klasik 10 numara gibi oynadığım bir sistemle oynuyorduk. Ardından, Iachini sistemi 3-5-2'ye çevirdi. Sonra bana hiç şans vermedi. Başka ofansif oyuncuları oynadı ama beni kadroya almadı. Bu durumu kabullenemedim. Kararını kabullendim ve kendime yeni bir kulüp buldum."

"Empoli, benim transferimle birlikte önemli bir gelir elde etti. Türkler ile çok hızlıca anlaştım. Transferin son günündeydik. İstanbul uçağına bindim. İner inmez sağlık kontrollerinden geçtim. Bir film gibiydi. Umarım, her şey bir film gibi devam eder ve iyi oynayarak kendimi kanıtlarım."

"FENERBAHÇE HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLIYOR"

"Türk futbolu ile ilgili birçok dedikodu var. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile bu konuları çok konuştuk. Onların benle ilgilendiğini biliyordum. Bana, Türkiye'deki şartların değiştiğini söyledi. Yeni bir başkanın geldiğini ve kulübün köklü değişiklikler yapmaya çalıştığını anlattı. Kulüp stratejisi ve çalıştıkları oyuncuları yavaş yavaş değiştirmeye çalıştıklarını iletti. Sıfırdan başladıklarını, benim gibi bir oyuncuyu istediklerini söyledi. Bu sezon aldıkları swonuçlar kesinlikle iyi değil ama bu sadece bir süreç meselesi. Fenerbahçe, tarihinde ilk kez böyle bir durumda. Kısa süre içerisinde alıştığı yere geri dönecektir."

"TARAFTAR ARTIK ÇILDIRMAK ÜZERE"

"Fenerbahçe taraftarı, alınan sonuçlardan memnun değil. Kesinlikle sinirlerinin son noktasındalar, artık çıldırmak üzereler. İyi ki Türkçe anlamıyorum. Yönetim de büyük baskı altında. Biliyorsunuz, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok iyi sonuçlar alması gerekiyor. Başkan değiştikten sonra sonuçları da bekliyorlar. Ayrıca, taraftarların da bu durumda etkisi var, çünkü beklentiler çok yüksek. Bizim aslında iyi bir kadromuz var ve gerçekçi olmak gerekirse bu kriz yakın zamanda bitecek."

"ANTRENMANLARDA BENDEN ETKİLENDİLER"

"Fenerbahçe'nin benden beklentileri büyük. 3 haftada teknik direktörüme kendimi ispat ettim. Teknik direktörüm ve sportif direktörümle sık sık konuşuyorum. Antrenmanlarda gösterdiğim performanslardan etkilenmişler. Şimdi antrenmanda gösterdiklerimi sahada da gösterme zamanım geldi. Fakat, bunun için fazla şansım yok. Kendimi çabucak göstermeli ve etki yaratmalıyım. Böylesine büyük bir kulüpte ilk kez oynuyorum ve benim için de çok yeni bir tecrübe."

"F.BAHÇE VE G.SARAY EN BÜYÜK"

Gelen, 'Yeni maaşın daha mı iyi?' sorusu üzerine, "Yeni maaşım henüz hesabıma yatmadı. Fakat, zamanı gelince yatacaktır. Burada sadece 3 hafta geçirdim. Kontratımın finansal şartlarından ötürü çok mutluyum. İtalya'yla kıyaslayacak olursam, çok daha başka bir dünyadayım, daha iyi bir dünyada. Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok taraftara sahip olan kulübü. Doğrusu, Fenerbahçe ve Galatasaray en büyük iki takım. Ardından Beşiktaş geliyor, onların biraz daha az."

"Kariyerimin başından bu yana ilk kez kendimi 'futbolcu' gibi hissettim. Gerçek bir futbolcu gibi demek daha doğru olur herhalde. Fenerbahçe futbolcusu olmak çok özel bir şey. O atmosfer önünde futbol oynamak... Herkes, böyle bir kulüpte, böylesine ateşli taraftarlar için oynamak ister. Mutlaka, bu atmosferi görmeniz lazım."

"İstanbul'a ilk geldiğimde yedek kulübesine bile giremedim. Bir sonraki maçta oyuna girecektim ama kırmızı kart gördük ve planlar değişti. Kulüp, maalesef kısıtlamalardan ötürü Avrupa listesine adımı yazamadı. Bunu çok istediler ama yapamadılar. Avrupa'da oynayamadığım için üzgünüm ama yapacakları pek bir şey yoktu."

"HER MAÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ GİBİ"

"Ligde oynama fırsatı buldum. Maç başladığında gerçekten ortamdan etkilendim. Çok çılgıncaydı, inanılmazdı. Tüm koltuklar doluydu. Bizim için bağıran 50 bin taraftar vardı. Kadıköy'deki her maç Şampiyonlar Ligi finali gibi oynanıyor. İlk düdükten son ana kadar büyük bir tezahürat var. Kazanamadığımız için çok üzüldüm.

Oyunumda bazı sorunlar vardı ama genel olarak ilk maç için mutluydum. Kötü oynamadım. İki tane fırsatım vardı. Teknik direktörüm, futboldan anlayan bir antrenör. Bana güvendiğini hissediyorum. İçimde iyi hisler var. Bu formayla büyük işler başaracağımı biliyorum. İlk maçımda 63 dakika oynayabildim. Şimdi önümüzde yeni bir maç var, Beşiktaş deplasmanına gideceğiz."

"Beşiktaş maçı ilk derbi maçım olacak. Şimdiden şehirde bunun heyecanı var. Muhtemelen hafta sonu geçmek bilmeyecek, çünkü maç pazartesi akşamı. Çok ateşli, unutulmaz ve çılgın bir ortam bekliyorum. Maçı iple çekiyorum!"

"İstanbul, hiç de anlatıldığı gibi bir şehir değil. Burası beni çok şaşırttı, hayran olacağınız bir yer! Avrupa'dan hiçbir farkı yok ve gayet özgür. Bazı insanlarla konuştumda, Türkiye'nin medya tarafından yanlış anlatılan bir yer olduğunu fark ettim. Suriye'nin yanında, polisler sürekli birilerini tutukluyor, askerler yollarda falan gibi şeyler söyleniyor. Fakat, bunların hepsi yalan. Böyle bir şey görmedim."