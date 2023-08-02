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Mihalgazi’de evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

02.08.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde bir bağ evinde sobadan dolayı çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.

Yangın, Mihalgazi ilçesinin Alpagut Mahallesi’ndeki eski bir bağ evinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, evdeki sobadan kaynaklı çıkan yangının ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Naylon brandadan yapıldığı öğrenilen evdeki tüpün de alevlerden etkilenip patlaması sonucu yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın yaklaşık 250 metrekarelik ardıç ağaçlarıyla kaplı bir alanda etkili olurken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alevler büyümeden söndürüldü.

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