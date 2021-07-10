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"Mihalıççık kirazı"nda nisanda esen samyeli nedeniyle verim kaybı bekleniyor

10.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde rakımın yüksek olmasından dolayı geç olgunlaşan ve yüzde 90'ı ihraç edilen kirazın veriminde, nisan ayında esen samyelinin çiçekleri kurutması nedeniyle düşüş olacağı tahmin ediliyor - Mihalıççık İlçe Ziraat Odası Başkanı Alper Yerlice: - "Yıllık ortalama 8 bin ton rekoltemiz oluyor. Kirazın çiçeklendiği nisan ayında esen samyeli nedeniyle verimde düşüş bekliyoruz" - Kiraz üreticisi Kadir Ak: - "Düşük rekolte fiyatları da etkiledi. Kiraz fiyatları arttı"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yetiştirilen, rakımın yüksek olmasından dolayı geç olgunlaşan, aroması ve uzun raf ömrü dolayısıyla yüzde 90'ı ihraç edilen kirazın veriminde, nisan ayında esen samyelinin çiçekleri kurutması nedeniyle yüzde 30 kayıp bekleniyor.

Kentin 1325 rakımlı Mihalıççık ilçesinde 1998 yılında başlanan kiraz üretiminden elde edilen gelir yüksek olunca ağaç sayısı giderek arttı.

Yüksek kesimde yetiştiğinden geç olgunlaşan ve farklı aroması nedeniyle tercih edilen Mihalıççık kirazı, uzun raf ömrü özelliğiyle de ihracatta ön plana çıkıyor.

Yüzde 90'ı Fransa'dan Almanya'ya, Orta Doğu ülkelerinden Japonya'ya kadar pek çok Avrupa ve Asya ülkesine uçaklarla ve donduruculu tırlarla ihraç edilen Mihalıççık kirazında temmuz ayıyla birlikte hasat başladı.

Üreticiler, nisan ayında esen samyeli nedeniyle rekoltede önceki yıllara göre yüzde 30 düşüş bekliyor.

- "Samyeli nedeniyle kiraz üreticisi zor durumda kaldı"

Mihalıççık İlçe Ziraat Odası Başkanı Alper Yerlice, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce başlayan kiraz hasadının temmuz ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

İlçenin yüksek rakımı nedeniyle Mihalıççık kirazının en son yetişen kirazlardan olduğunu ifade eden Yerlice, şöyle konuştu

"Odamıza kayıtlı 7 bin dönüm arazi üzerinde 15 bin kiraz ağacımız var. 26 ila 32 kalibre arasında oluyor. İlçemizin toprak ve su yapısı nedeniyle aroması da diğer kirazlara göre çok farklı. Bu yüzden yurt dışından yoğun talep görüyor. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Çin ve Japonya gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu'ya ihraç ediyoruz. İç piyasada kilosu 10-12 lira, yurt dışında ise 18-25 lira arasında alıcı buluyor. Yıllık ortalama 8 bin ton rekoltemiz oluyor. Kirazın çiçeklendiği nisan ayında esen samyeli nedeniyle verimde düşüş bekliyoruz. Samyeli nedeniyle kiraz üreticisi zor durumda kaldı."

Yerlice, hava şartları nedeniyle birkaç gün geç başlayan hasatta yaklaşık 2 bin işçinin görev aldığını söyledi.

İlçede 70 dönüm arazide kiraz üreten Kadir Ak da 60 işçiyle kiraz hasadına başladığını belirterek, "40 ton civarında kiraz toplayacağımızı öngörüyorum. Çiçeklenme dönemindeki aşırı sıcaklar ve esen samyeli poleni kuruttuğundan rekoltemiz düşecek. Düşük rekolte fiyatları da etkiledi. Kiraz fiyatları arttı." dedi.

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